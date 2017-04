Ataques enfrentan a Rusia y EU

Trump, que ha hecho de la reparación de los lazos tensos con Moscú una ambición central de su presidencia, incluso en medio de las críticas de la intromisión rusa en las elecciones de EU el año pasado, encontró el objetivo en peligro mientras ambas partes intercambiaban palabras duras en una confrontación diplomática evocadora de momentos oscuros pasados entre las dos potencias.La oficina del presidente Vladimir Putin llamó a al ataque de misiles de crucero Tomahawk sobre Siria una violación del derecho internacional y un “golpe significativo” a la relación con Rusia, mientras que el primer ministro Dmitry A. Medvedev dijo que la había “arruinado completamente”. Por su parte, funcionarios del gobierno de Trump sugirieron que Rusia tenía alguna responsabilidad por el ataque con armas químicas contra civiles sirios que precipitó la respuesta de Estados Unidos.En su país, Trump encontró apoyo entre un amplio segmento de republicanos y demócratas, como Hillary Clinton y el senador John McCain, que respaldaron el tipo de acción que el presidente Barack Obama se negó a tomar en circunstancias similares hace cuatro años. Trump fue uno de los que instaron a Obama a no ordenar un ataque entonces, a pesar de que muchos más civiles habían sido asesinados en ese momento.Pero en una muestra de la naturaleza complicada de la política interna después de casi 16 años de las guerras de los EU en el extranjero, una mezcla impar de enemigos ideológicos se ensambló para criticar la acción de Trump, incluyendo los liberales antiguerra que dijeron que se violó la Constitución y los conservadores aislacionistas que denunció una traición de los valores que él expresó cuando era candidato.Incluso algunos que apoyaron su acción, como Clinton, llamaron a Trump hipócrita por lamentar la muerte de bebés sirios mientras trataba de impedir la entrada de refugiados sirios a los Estados Unidos.El ataque tambaleó a las capitales mundiales y dominó una sesión de las Naciones Unidas. Dirigidos por Rusia, Siria y sus partidarios lo denunciaron, mientras que los aliados estadounidenses en Europa y en Israel, Turquía y Arabia Saudita elogiaron a Trump. El debate se intensificó cuando el presidente se encontraba en Florida organizando una cumbre de alto nivel con el presidente Xi Jinping de China para discutir, entre otras cosas, cómo contener a otro estado paria internacional, Corea del Norte.Trump lo dejó a otros para abordar el asunto ayer, pero su equipo señaló que no habría más ataques inminentes a menos que el gobierno del presidente Bashar Asad nuevamente usara armas químicas contra la gente de Siria.“Estados Unidos dio un paso muy alto anoche”, dijo ayer Nikki R. Haley, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, durante una reunión especial del Consejo de Seguridad centrada en Siria. “Estamos dispuestos a hacer más, pero esperamos que no sea necesario”.Aun cuando Trump ordenó el primer ataque directo de los Estados Unidos contra el gobierno de Siria en seis años de guerra civil, la Casa Blanca no indicó más movimiento para destituir a Asad, dejando que el ataque hablara por sí mismo.“Esta acción fue muy decisiva, justificada y proporcional”, dijo Sean Spicer, secretario de prensa del presidente. “Envió una señal muy fuerte no sólo a Siria, sino a todo el mundo”.El secretario de Estado, Rex Tillerson, calificó la huelga como un “éxito abrumador” y dijo que los estadounidenses deberían estar orgullosos de la fuerza “avasalladora” del ejército estadounidense.El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunció que Estados Unidos impondría sanciones adicionales a Siria, pero no discutió el calendario ni los objetivos.Pero el ataque insertó a los Estados Unidos, al menos durante un momento, en uno de los conflictos más difíciles del mundo y demostró los peligros potenciales de las fuerzas rusas y estadounidenses que operan en las proximidades.Se cree que unas 100 tropas rusas estarían estacionadas en la base aérea siria atacada el jueves. Un funcionario estadounidense dijo que los rusos en el terreno habían recibido un aviso con 60 a 90 minutos de anticipación de que los misiles llegarían y no se les aconsejó refugiarse o huir.• Arabia Saudita• Emiratos Árabes Unidos• Turquía• Gran Bretaña• Francia• Italia• Israel• Japón• Noruega• Rusia• China• Irán• Suecia• Venezuela• Cuba

