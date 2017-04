Anunciantes se desmarcan de presentador de Fox News acusado de acoso

Nueva York– Varios fabricantes de automotores decidieron no comprar más espacios publicitarios en el programa de Bill O'Reilly que transmite Fox News luego de que el presentador estrella del canal de noticias fuera objeto de nuevas acusaciones de acoso sexual.Mercedes-Benz y BMW decidieron suspender indefinidamente la difusión de sus spots durante la emisión del programa "The O'Reilly Factor", animado por el editorialista conservador Bill O'Reilly, de 67 años, indicaron ambas empresas a la AFP.The New York Times dijo tener conocimiento de tres nuevos casos de supuesto acoso sexual que involucran al presentador, que se suman a dos casos ya conocidos.En total, Bill O'Reilly y Fox News habrían desembolsado 13 millones de dólares a estas cinco mujeres a cambio de su silencio y de renunciar a presentar demandas contra el presentador estrella."Aunque es difícil determinar cuáles son los hechos, las acusaciones son indignantes", comentó a la AFP un portavoz de Mercedes-Benz USA."Teniendo en cuenta la importancia de las mujeres en todos los aspectos de nuestro negocio, no creemos que ahora sea un buen ambiente para promover nuestros productos", agregó."The O'Reilly Factor" es por lejos el programa más visto en los canales informativos en Estados Unidos, con una media de 3.98 millones de espectadores en el primer trimestre de 2017, según la página especializada Adweek.Desde enero de 2015 hasta septiembre de 2016, el programa generó a Fox News 297 millones de dólares por ingresos publicitarios, de acuerdo con cifras proporcionadas a la AFP por el Instituto de Kantar Media.El fabricante surcoreano Hyundai, por su parte, modificó su plan de medios de la nueva campaña prefiriendo otros canales del grupo 21st Century Fox, indicó la firma a la AFP.En cuanto a Lexus, la marca de alta gama del grupo Toyota, dijeron que "observan la situación", pero no han retirado sus comerciales de "The O'Reilly Factor".Contactados por la AFP, General Motors y Ford no estuvieron disponibles en lo inmediato.

