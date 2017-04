Analizan varias propuestas para construir el muro

San Diego— Un constructor quiere cubrir el muro fronterizo prometido por el presidente Donald Trump con paneles solares. Otro propone construir uno lo suficientemente ancho como para que sostenga una plataforma que ofrezca vistas escénicas del desierto.En la competencia por construir el muro, las ofertas tradicionales están entremezcladas con ideas más caprichosas.Luego de que ayer venciera el plazo para presentar proyectos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza rechazó identificar a los aspirantes o decir cuántos eran, lo cual es una práctica usual en materia de contratación por parte del Gobierno. El Gobierno federal planea anunciar alrededor del 1 de junio qué compañías contratará para que construyan prototipos.Los diseños deben ser capaces de resistir los golpes de zapapicos y mazos durante al menos una hora, y ser agradables a la vista en el cara norte.El proyecto multimillonario de Trump promete ganancias potencialmente grandes, pero también existe el riesgo de ser una invitación a las represalias por parte de gente que se opone a éste.La Arquidiócesis de México dijo la semana pasada que las compañías mexicanas que manifiesten interés en participar en la construcción del muro traicionan a su país.“Éste no es el tipo de proyecto que uno quisiera poner en su cartera”, dijo Gene Grabowski, un socio en kglobal, una compañía de relaciones públicas de Washington. “A diferencia de una presa o puente, con éste se corre el riesgo de ser vinculado con la filosofía política del Gobierno y ello puede ser dañino para los negocios actuales y futuros”.De todas formas, eso no impidió que algunas empresas dieran a conocer sus planes, algunos tradicionales y otros más creativos.Concrete Contractors Interstate propuso un muro de concreto pulido ensanchado con piedras y objetos de acuerdo con diferentes secciones de la frontera de 3 mil 200 kilómetros.“La idea es hacer del muro una obra de arte”, dijo Russ Baumgartner, director ejecutivo de la empresa con sede en San Diego.Gleason Partners LLC de Las Vegas dijo que sus paneles solares generarían dos megavatios de electricidad por hora. Ambas propuestas fueron reportadas primero por el periódico The San Diego Union-Tribune. “Para la generación más joven, la idea es que si vamos a tener un muro, que sea ecológico”, dijo Thomas Gleason, directivo de la compañía.Las otras especificaciones, como impedir que la gente cave túneles bajo el muro, eliminarán de inmediato otros diseños. Los ganadores también deben haber realizado proyectos de seguridad fronteriza u otros similares en los últimos cinco años con valor de 25 millones de dólares o más.Un funcionario federal con conocimiento de los planes dijo que se espera que sean elegidos de cuatro a 10 constructores para que fabriquen los prototipos con un costo de 200 mil a 500 mil dólares cada uno. El funcionario pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar sobre detalles que no han sido publicados.Los prototipos serán construidos en un tramo de 400 metros de tierra de propiedad federal en San Diego a 37 metros de la frontera, aunque no se ha tomado una decisión final en torno al sitio preciso, señaló el funcionario.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.