Senado cita a yerno de Trump por el escándalo de espionaje ruso

Washington— Investigadores adscritos al Senado planean interrogar a Jared Kushner, yerno y asesor cercano del presidente Trump, como parte de su extensa investigación en torno a los nexos de los colaboradores de Trump y funcionarios rusos o personas vinculadas con el Kremlin, de acuerdo con miembros del gabinete y el Congreso.Este mes se notificó a la Oficina Asesora de la Casa Blanca que el Comité de Inteligencia del Senado, el cual está investigando la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016, deseaba interrogar a Kushner respecto a las juntas que organizó con el embajador ruso, Sergey I. Kislyak, según funcionarios gubernamentales. Entre las juntas se cuenta una reunión que no había sido reportada con el director del banco de desarrollo propiedad del estado ruso.Hasta el momento, la Casa Blanca sólo había reconocido un encuentro entre Kislyak y Kushner efectuado a principios de diciembre, mismo que tuvo lugar en la Torre Trump y al cual también asistió Michael T. Flynn, quien fungió brevemente como asesor de seguridad nacional.Sin embargo, a finales del mes pasado Kislyak solicitó una segunda reunión, a la que Kushner pidió asistir en representación suya a un colaborador, dijeron funcionarios. A instancia de Kislyak, posteriormente Kushner se encontró con Sergey N. Gorkov, el director del Vnesheconombank, el cual Estados Unidos colocó en su lista de sanciones a raíz de que el presidente ruso Vladimir V. Putin anexara Crimea y empezara a entrometerse en Ucrania.Una vocera de la Casa Blanca, Hope Hicks, confirmó dichas juntas, diciendo en entrevista que no se habló de nada importante y que no se llegó a ningún lado. Gorkov, quien anteriormente había sido subdirector del consejo del Sterbank, el banco estatal más grande de Rusia, no pudo ser localizado para solicitarle comentarios.Los integrantes de los equipos presidenciales de transición se reúnen en forma rutinaria con funcionarios extranjeros, sin haber nada implícitamente indebido en torno tener una junta con el embajador ruso. Parte de la función de Kushner durante la campaña y la transición era fungir como el principal enlace con los gobiernos y funcionarios extranjeros, mientras que Hicks señaló que Kushner se encontró con docenas de funcionarios de una gran gama de países.No obstante, actualmente son de especial interés los encuentros de colaboradores de Trump con funcionarios rusos o figuras relacionadas con Putin debido a que varios comités congresistas e investigadores del FBI intentan determinar la magnitud de la intervención rusa en las elecciones y los nexos entre los rusos y cualquier persona que se encuentre alrededor de Trump.La decisión del panel del Senado de interrogar a Kushner convertiría a éste en el allegado más cercano al Presidente en ser citado durante alguna de las investigaciones, y en el único que hoy en día presta servicio en la Cas Blanca.El FBI rehusó hacer comentarios. No existen indicios de que Kushner sea el objetivo de las indagatorias de la corporación, mientras que Hick señaló que el FBI no lo había interrogado.

