Devuelve billete de lotería ganador de $1 millón

Salina, Kansas – Un hombre de Kansas que devolvió un billete de lotería ganador de un millón de dólares a un cliente que lo dejó en el mostrador de una tienda dice que no se arrepiente.Kal Patel, cuyos padres son dueños de la tienda Pit Stop en Salina, devolvió el billete a un antiguo cliente. Luego de buscarlo, lo encontró manejando en la calle.Las buenas obras regresan para ayudarte y las malas obras regresan para perseguirte", dijo Patel esta semana.El ganador, quien ha decidido mantenerse en el anonimato, compró tres billetes en una tienda en Lincoln, cerca de allí, pero fue a la tienda Pit Stop, en su vecindario, para revisar si tenía los números ganadores. El dependiente revisó dos billetes, pero el hombre dejó por accidente el tercer billete –el ganador– en el mostrador, reportó el diario The Salina Journal.Cuando un dependiente revisó el tercer billete y descubrió que había ganado un premio de un millón de dólares, llamó a Patel.Patel supo quién era el cliente con base en la descripción que le dio el dependiente y conocía el área donde vivía. Dio una vuelta en auto por el vecindario pero no pudo encontrar la casa del hombre. Luego regresó a la tienda y decidió dar otra vuelta. Entonces divisó al hombre y a su hermano manejando y les pidió que se detuvieran."Les mostré el billete y les dije que ellos habían ganado el premio", agregó. "Ellos comenzaron a temblar. No lo podían creer".El bufete legal DeVaughn James Injury Lawyers, de Wichita, le dio a Kal un cheque de mil 200 dólares como recompensa por su buena obra.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.