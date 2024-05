Destaca profesora de EPCC en programa de enfermería

Reconoce El Paso Community College (EPCC) Nursing Program la destacada labor de profesora, quien ha estado en el colegio desde 2020 y tiene un gran impacto con los estudiantes de enfermería de la instutitución.

En abril del 2024 María O’Toole Corey escribió un artículo “My Old Stethoscope” para American Nurse Journal, el artículo trata sobre que decir adiós a un viejo amigo es importante incluso si un estetoscopio es sólo una herramienta, para ella era más que eso.

O’Toole es enfermera desde hace más de 40 años, y afirma que su madre fue su inspiración, ya que vivía con una enfermedad mental grave crónica y epilepsia. Sus cuidados enseñaron a O’Toole a ver al paciente, no a la enfermedad.

Tras jubilarse del Department of Veterans Affairs (VA), decidió unirse a EPCC como profesora de enfermería. Luego, en el 2023, se convirtió en Assistant Professor. “Pasé unos meses en casa y estaba suspendiendo la jubilación. Estaba platicando con otra enfermera jubilada del VA, Christine Aguirre, que empezó a trabajar para EPCC y me dijo ‘O’Toole, ya sabes que no somos de las que se quedan en casa’ y me animó a aplicar a EPCC”, comentó O’Toole.

Actualmente está enseñando Foundations en Associate Degree Nursing (ADN). Ella es persistente en la enseñanza de los estudiantes a tomar la escuela de enfermería un día a la vez y animándolos a enfrentar sus miedos e ir a por ello.

“EPCC tiene muchos recursos como el Teaching Seminar al que asistí el año pasado para apoyar mi carrera como profesora de enfermería y me gusta cómo la facultad y los estudiantes están trabajando con el propósito de promover la profesión de enfermería”, señaló O’Toole.