Vuelve Broadway a El Paso con 5 espectáculos escénicos

El Paso.- Nederlander National Markets y El Paso Live se complacen en anunciar la emocionante temporada 2024/2025 de Broadway en El Paso, que incluye 5 espectáculos directamente desde Broadway. La temporada 24/25 incluye el estreno en El Paso de Beetlejuice, la exitosa comedia musical de Broadway basada en la icónica película de Tim Burton. También se estrenará Tina – The Tina Turner Musical, la triunfante historia de la Reina del Rock que incluye muchas de sus queridas canciones; Pretty Woman: El Musical, basada en una de las historias románticas más queridas de Hollywood de todos los tiempos; además, la temporada 24/25 incluirá Chicago, el musical de mayor duración de Broadway que ha deslumbrado al público durante 27 años. Por último, el cierre de la temporada es Hadestown, ganador de los premios Tony y Grammy al Mejor Musical, una inquietante y esperanzadora historia de amor para todas las edades.

Broadway In El Paso se complace en traer de vuelta una temporada de cinco espectáculos con un mínimo de cuatro presentaciones que incluyen el viernes por la noche, el sábado por la noche, el sábado por la noche y el domingo por la noche. “Estamos encantados de continuar la expansión de la serie Broadway In El Paso, que demostró ser un gran éxito en el aumento de audiencias teatrales e inspirar el apoyo de la comunidad local”, dijo Jack Meyer, vicepresidente de programación de Nederlander Protaining Company of America, Inc. “El deseo por las artes en El Paso nos ha dado la posibilidad de reservar espectáculos de primer nivel directamente desde Broadway”. José García, presidente y director ejecutivo de Destination El Paso, dijo: “Traer al mercado títulos populares de Broadway impulsa significativamente nuestra economía local, ya que personas de cerca y de lejos están dispuestas a viajar para ver estos espectáculos. El impacto económico de estos espectáculos se extiende más allá de las entradas, ya que los visitantes están contribuyendo al crecimiento general de nuestra economía local”.

Como novedad esta temporada, Broadway In El Paso lanza su sitio web oficial, BroadwayInElPaso.com, como el sitio dedicado a todos los espectáculos de las series de Broadway. Los suscriptores actuales pueden renovar en línea a través del Administrador de cuentas y los nuevos suscriptores pueden visitar BroadwayInElPaso.com para comprar sus paquetes. Los beneficios de suscribirse son muchos, incluida la garantía de asientos año tras año para los espectáculos más populares, opciones para mejorar asientos, ofertas de boletos especiales adicionales, un equipo dedicado para ayudar y hacer que la suscripción sea un proceso fácil, estacionamiento con descuento en el estacionamiento del Centro de Convenciones y la posibilidad de adquirir entradas para espectáculos complementarios ante el público.

Entradas

El paquete completo que incluye los cinco espectáculos comienza desde 215 dólares (más las tarifas aplicables). Las entradas para espectáculos individuales se anunciarán a medida que se acerque cada compromiso. Los grupos de 10 o más pueden ahorrar enviando un correo electrónico al equipo de ventas de grupos a Groups@NederlanderNatlMkts.com o por teléfono al (877) 690-2929.

El socio oficial de venta de boletos de Broadway In El Paso es Ticketmaster y recordamos a los clientes que compren sus boletos en línea en estos sitios web oficiales, BroadwayInElPaso.com, www.elpasolive.com/broadway y ticketmaster.com. Tenga cuidado para protegerse contra fraudes o sitios de corredores.

BROADWAY EN EL PASO 24/25

Descripciones de espectáculos y fechas de presentación

BEETLEJUICE (26 de noviembre - 1 de diciembre de 2024, 8 funciones)

¡Es hora del espectáculo! Basado en la querida película de Tim Burton, este divertido musical cuenta la historia de Lydia Deetz, una adolescente extraña e inusual cuya vida cambia cuando conoce a una pareja recientemente fallecida y a un demonio al que le gustan las rayas. Con un libro irreverente, un conjunto asombroso y una partitura que está fuera de este inframundo, Beetlejuice es “¡Muy buena diversión!” (Variety). Y bajo su estruendosa superficie (a dos metros bajo tierra, para ser exactos), es un espectáculo notablemente conmovedor sobre la familia, el amor y cómo aprovechar al máximo cada día.

TINA - THE TINA TURNER MUSICAL (20-22 de diciembre de 2024, 4 funciones)

Una inspiradora historia de regreso como ninguna otra, Tina – The Tina Turner Musical es el viaje inspirador de una mujer que rompió barreras y se convirtió en la Reina del Rock n’ Roll. Con la trepidante banda sonora de sus éxitos más queridos, esta sensación electrizante te hará volar hasta las vigas. Tina Turner, una de las artistas más vendidas de todos los tiempos, ganó 12 premios Grammy y sus espectáculos en vivo fueron vistos por millones, con más entradas vendidas que cualquier otro artista solista en la historia de la música. Con sus canciones más queridas, Tina – The Tina Turner Musical está escrita por la dramaturga Katori Hall, ganadora del premio Pulitzer.

PRETTY WOMAN: EL MUSICAL (28 de febrero - 2 de marzo de 2025, 4 funciones)

Basada en una de las historias románticas más queridas de Hollywood de todos los tiempos, cobra vida con un poderoso equipo creativo liderado por el director y coreógrafo dos veces ganador del premio Tony Jerry Mitchell (Hairspray, Kinky Boots, Legally Blonde ). Pretty Woman: El Musical presenta una música original del ganador del Grammy Bryan Adams y Jim Vallance (“Summer of ’69”, “Heaven”) y un libro del legendario director de la película Garry Marshall y el guionista J. F. Lawton. Pretty Woman: El Musical te levantará el ánimo e iluminará tu corazón. “¡Si te encanta la película, te encantará el musical!” (BuzzFeed). ¿Estás listo para enamorarte de nuevo?

CHICAGO: EL MUSICAL (21-23 de marzo de 2025, 4 funciones)

Chicago sigue siendo el único musical que tiene todo lo que hace temblar a Broadway: una historia universal de fama, fortuna y todo lo demás, con una canción espectacular tras otra y el baile más asombroso que jamás hayas visto. En el torbellino de la era del jazz de Chicago, dos de las asesinas más notorias de la cárcel del condado de Cook, la estrella de vodevil Velma Kelly y la corista Roxie Hart, se convierten en feroces rivales mientras compiten por los titulares en medio de un frenesí mediático. El musical de mayor duración de Broadway ha deslumbrado al público durante 27 años, y después de más de 10 mil presentaciones, 6 premios Tony, 2 premios Olivier y un Grammy, apenas estamos comenzando.

HADESTOWN (17-19 de abril de 2025, 4 funciones)

Ven a ver cómo podría ser el mundo. Bienvenido a Hadestown, donde una canción puede cambiar tu destino. Ganador de ocho premios Tony de 2019, incluido el de Mejor Musical, y el Premio Grammy de 2020 al Mejor Álbum de Teatro Musical, este nuevo y aclamado espectáculo de la célebre cantautora Anaïs Mitchell y la innovadora directora Rachel Chavkin (Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812) es una historia de amor para hoy... y siempre. Entrelazando dos cuentos míticos, el de los jóvenes soñadores Orfeo y Eurídice, y el del rey Hades y su esposa Perséfone, Hadestown es una experiencia teatral inquietante y esperanzadora que te atrapa y nunca te suelta.