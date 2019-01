Será vital uso de tecnología para padecimientos mentales: Alexis Nickin

​Ciudad de México— Para Alexis Nickin, experto en tecnologías para la salud, será vital emplear herramientas digitales como la Telemedicina, para el tratamiento de enfermedades y padecimientos mentales en un futuro no tan lejano.“El último reporte que presentó la Organización Mundial de la Salud (OMS), nos alertó sobre el incremento de personas a nivel mundial con enfermedades como la depresión, la ansiedad y otros desórdenes asociados. Resulta asombroso pensar que existen alrededor de 300 millones de personas en todo el mundo con estos padecimientos, pero aún más increíble, que muchos de ellos no se atiendan por temor o vergüenza a cómo reaccione su entorno al conocer su diagnóstico”, explicó Nickin en entrevista.Factores como la falta de recursos, el estigma y los tabúes creados entorno a los problemas de salud mental, convierten a México en el segundo país de los cinco continentes, en donde se aplica mayor discriminación hacia los enfermos mentales.Por si fuera poco, existe atención limitada para ese sector de la población, pues México cuenta únicamente con 33 hospitales especializados en psiquiatría, mientras que el número de psiquiatras se limita a cuatro mil 393, lo que equivaldría a cuatro doctores por cada cien mil habitantes, según datos presentados en el 2016 por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente (INPRF).Todos estos factores, aunados al costo que implica mantener la salud mental, cuyo valor oscila entre los 25 y 600 dólares, permite solo a uno de cada cinco mexicanos, tener un tratamiento psiquiátrico adecuado, según la OMS.“Uno de los mayores retos para México en materia de salud, es hacer frente de forma efectiva a padecimientos como la depresión o la ansiedad. En Hova Health hablamos siempre de la excelente herramienta que es la Telemedicina, justamente para tratar con confidencialidad y profesionalismo a los pacientes, pero, además, facilitar el seguimiento de sus tratamientos”, explica Alexis Nickin.“La implementación de esta tecnología no se limita a ofrecer tratamiento, es útil para en primera instancia, identificar los padecimientos. Poco a poco se han dado a conocer las utilidades y ventajas que tiene la Telemedicina. Y éstas van desde la identificación de la enfermedad, hacer evaluaciones puntuales y detalladas, aplicar tratamientos verdaderamente efectivos, hasta facilitar y aumentar la accesibilidad de la atención médica”, puntualizó el experto.

