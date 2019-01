Don Vicente Cotera

Hace una semana murió Vicente Cotera Hospital, distinguido juarense-paseño de los que merecen ser recordados, reconocidos y emulados, tanto por su trato personal como por su legado familiar, profesional, empresarial, social y político.En su sepelio, Óscar, esposo de Ana, su hija mayor, resumió con elegante sencillez las cualidades del arquitecto: hombre justo, honesto, sencillo, trabajador, muy respetuoso de las diferencias, benefactor, comprometido socialmente, pero sobre todo un hombre de familia.Miembro de una gran familia de arquitectos, sus hermanos Juan y José Luis ejercen la profesión, con éste último compartió por años un despacho que desarrolló múltiples proyectos industriales, comerciales y habitacionales en la ciudad y el norte del país; dos de sus hijos, varios sobrinos e incluso tres nietos son también arquitectos. Fue de los primeros arquitectos en Juárez. No quería ampliar su despacho, ya que prefería ser arquitecto a empresario de la arquitectura.Tuve el privilegio de conocerlo el verano de 1992, como miembro del equipo de transición del exalcalde Francisco Villarreal; posteriormente me invitó a colaborar en el proyecto más importante de su gestión como director general de Planeación del Municipio de Juárez, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), este fruto es motivo suficiente para reconocer su servicio para la ciudad.Colaboró en el desarrollo del primer reglamento de construcción de la ciudad junto con el Ing. Adolfo Álvarez, y con otros profesionistas en múltiples desarrollos urbanos como el pronaf y educativos como el primer colegio Montessori. Entre sus múltiples proyectos participó en la restauración del Museo de la Ex Aduana, él mismo dibujó a mano los detalles arquitectónicos del edificio que hoy aloja el Muref, su contribución a la cultura en la ciudad fue constante apoyando artistas e iniciativas culturales de todo tipo.Su sencillez y elegante sobriedad se manifestó de muchas maneras en su arquitectura, utilizaba la ironía para esconder sus obras de beneficencia, en alguna ocasión su esposa le pidió la acompañara a misa y el respondió que no podía ya que ¡era musulmán! Por muchos años realizó gratuitamente proyectos de varias iglesias y capillas de la diócesis; aún se puede admirar la celosía de madera que se rescató del antiguo templo de la Sagrada Familia y que ahora luce en el altar principal de la capilla de adoración perpetua de la misma parroquia.Militó en el Partido Acción Nacional junto con varios de sus fundadores y benefactores que además fueron sus socios, amigos y compañeros de ideales y póker. Recuerdo el minucioso trabajo que realizaban estos grandes señores en las colonias del poniente de Juárez, habilitando representantes de casilla y vigilando los procesos personalmente, nunca quiso figurar en posiciones del partido, pero siempre apoyó personal y económicamente sus actividades.Disfrutar la convivencia de su familia siempre fue un deleite, junto con su esposa Felisa, mujer fuera de serie que se le adelantó hace casi tres años, educaron ocho hijos: dos hombres y seis mujeres, su descendencia a la fecha incluye ya tres bisnietos. Sobre su progenie comentaba festivamente que el día en que se rompió una figurilla de adorno en su casa se enteró que representaba una diosa oriental de la fertilidad, de haberlo sabido –dijo– ¡la hubiera destruido antes!Él y su esposa eran plenamente biculturales, estudiaron y convivieron con antiguas familias de El Paso y Ciudad Juárez, sus padres fueron dueños del Café Cotera, y la casa paterna estaba en la avenida 5 de Mayo e Ignacio Zaragoza, donde años después viviría el primer obispo de Ciudad Juárez Don Manuel Talamás Camandari hasta su muerte.Mi primera experiencia en la administración pública la debo a su invitación y su ejemplo me marcó indeleblemente. La manera de ponderar sus decisiones, su tolerancia y caballerosidad para escuchar a adversarios, reconocer errores y corregir, sostenerse en la verdad, aunque enfrentara riesgos políticos o administrativos, evitar conflicto de interés propio y de terceros, honestidad a toda prueba y ejemplar compromiso con la justicia y con los más desprotegidos.Agradezco haber disfrutado la amistad, las enseñanzas, la cultura y la alegre convivencia de Vicente Cotera y de Felisa Gómez Prats su amada esposa, a quien él extrañó cada día hasta su muerte, descansen en paz estas finísimas personas, juntos en la eternidad y el amor de Dios.

