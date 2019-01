Ciudad Juárez- El Ayuntamiento declaró ayer en sesión ordinaria infundado el recurso de revisión que presentó el ciudadano Rubén Galván Favela en febrero del 2017, en contra de la ratificación de una multa de vialidad.De esta manera, el Cabildo validó la aplicación de la infracción por parte de un agente de la Dirección General de Tránsito Municipal.La multa fue aplicada en enero de 2017, sobre la avenida Abraham Lincoln y Hermanos Escobar porque el conductor se pasó una luz roja y dio una vuelta en “u”.El conductor fue ante un juez calificador de la Dirección General de Tránsito porque no estuvo de acuerdo, pero la multa se ratificó.Luego, Galván interpuso el recurso de revisión ante la Secretaría del Ayuntamiento el 8 de febrero del 2017, y ahí se inició un proceso hasta que ayer llegó a Cabildo, y se corroboró.Cuando la juez calificadora de Tránsito ratificó la multa, el ciudadano pagó la infracción, y posteriormente interpuso su inconformidad ante la Secretaría del Ayuntamiento.El argumento del conductor es que llegó al crucero de Abraham Lincoln y Hermanos Escobar, hizo alto, el semáforo estaba en luz roja y dio vuelta a la izquierda para retomar la avenida Lincoln, porque no había ningún señalamiento que prohibiera esa vuelta, se informó.Además, el Cabildo tomó protesta ayer en sesión ordinaria a los integrantes de la sección municipal de Samalayuca y de los comisarios de Policía de El Vergel, Ojo de la Casa, Villa Luz, así como El Sauzal, San Isidro y Jesús Carranza “La Colorada”.Javier Meléndez Cardona protestó como presidente de la Junta Municipal de la Sección Samalayuca.Como comisarios de Policía para el poblado de El Vergel, Jesús López Ceniceros; Ojo de la Casa, Óscar Meléndez Tapia y Villa Luz, Jesús Ramírez Pérez.Asimismo para Zaragoza ejido el Sauzal, como policía propietario, Raymundo Maldonado; Loma Blanca y San Isidro, José Luciano de la Torre; mientras que para el poblado de Jesús Carranza, José Hernández Gutiérrez.El Ayuntamiento designó nuevamente como presidenta del Consejo Local de Tutelas y Vocales a Imelda Margarita Chávez Cortés, y como vocales honorarias a Rosa Emma Álvarez Lugo y Elba Guadalupe Gómez Cabral.Igualmente se entregaron reconocimientos a ocho tutores del Consejo Local por su labor durante en el 2018.Además se votó la designación del director general del Instituto Municipal de la Juventud, Armando Villarreal Durán, de 28 años.En este punto de la orden del día, la regidora coordinadora de la comisión de Juventud, Amparo Beltrán Ceballos, cuestionó la experiencia de Villarreal para ocupar el cargo.“No es un experto en la realidad social en la que se encuentran miles de jóvenes, no cuenta con la experiencia para desempeñar el cargo”, mencionó.Sin embargo, dijo que iba a dar su voto de confianza a Villarreal, y le pidió que en sus acciones generen políticas para apoyar a los emprendedores, entre otras.Aparte, el Cabildo designó a José Ubaldo Solís como integrante del Consejo de Administración de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.