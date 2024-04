Quiere Máynez darle vuelta al marcador

Ciudad de México.- El emecista Jorge Álvarez Maynez, candidato a la Presidencia de la República, urgió a sus seguidores a hacer el triple de trabajo para "dar vuelta al marcador" contra quienes llamó las candidatas de la vieja política.

"Todas y todos podemos vencer las adversidades, sembrando esperanza, no dejando de trabajar, no como las otras candidatas, no están haciendo la campaña que nosotros estamos haciendo", lanzó este viernes en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

"Desde ayer, desde antier, la candidata del PRI, del PAN, canceló sus eventos y nosotros no dejamos de trabajar, porque necesitamos trabajar el doble o el triple que los de la vieja política para darle la vuelta al marcador", manifestó frente al monumento del Coyote Hambriento, en el cruce de Pantitlán y López Mateos.

El aspirante llamó además a los asistentes a "revolucionar" las calles del Estado de México.

"Vamos a tener senadores naranja, diputadas y diputados naranjas", arengó el zacatecano.

Contrario al mitin celebrado ayer en la UAM Xochimilco, donde fue increpado por estudiantes y aplaudido por otros, en Nezahualcóyotl, el candidato fue arropado por la gente que llevó el experredista Juan Zepeda Hernández, quien fue senador y exedil de este municipio de poco más de un millón de habitantes.

"Estamos listos, estamos contentos. Somos la única campaña que sigue creciendo, que sigue con actividades. Estamos arrancando las candidaturas, las campañas locales del Estado de México, el Estado decisivo para la próxima elección. Y para mí, es un honor estar aquí", declaró Máynez a medios.

"El jugador número 12 ha cambiado el guión de esta elección. Somos la única alternativa que sigue creciendo y el domingo vamos a seguir demostrando por qué. ¡Nos vemos en el debate!", posteó después de la concentración.