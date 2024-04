Video: Inicia su campaña para ser alcalde el influencer 'Máquina de Fuego'

Ciudad Juárez.- En la zona centro, donde el olor a orines se confunde con el de los desechos acumulados, donde las pesquisas de personas desaparecidas están en cada poste y las mujeres aprietan con miedo las manos de sus hijas e hijos mientras caminan por los sucios pasos peatonales, frente a la Catedral se observa a un joven que habla ante adultos mayores, mujeres y jóvenes.

Es Jaime Flores, conocido como “Máquina de Fuego”, un influencer que esta tarde inició su campaña política como candidato a la Presidencia Municipal por el Partido del Pueblo. Aunque la asistencia era escasa y los colaboradores traían poco material para distribuir, el candidato declaró estar en contra de los gastos innecesarios. Por ello decidió presentarse en el mismo sitio donde ha creado sus videos que lo han lanzado a la fama, principalmente entre los usuarios a redes sociales.

“Tienen que dejar de buscar quién los gobierne y empezar a buscar quién los representa”, dijo el joven, que adoptó el color amarillo que distingue a su partido. Aseguró que no le interesa venderles la idea de una figura mesiánica que va a venir a resolver los problemas que tiene la ciudad.

“Porque no es así, no va a pasar, esto no va a cambiar hasta que todos empecemos a involucrar activamente en la vida política de nuestras comunidades, por eso mi campaña y toda mi lucha siempre ha sido alrededor de la participación ciudadana, hasta que no participemos todos esto no va a cambiar, lo tenemos que hacer juntos y a mí no me interesa llegar al poder, porque el poder no puede ser albergado en dos manos”, expuso ante los ciudadanos que empezaron a acercarse y a escucharlo.

Fueron varios viandantes que no solo se quedaron a escucharlo, sino que tomaron sus teléfonos celulares para videograbar el mensaje de Máquina, como se autonombró el influencer.

Refirió que una de sus propuestas en materia de seguridad pública es sanear la corporación y que los elementos sean verdaderamente servidores públicos, la atención a la salud mental del personal y mejorar su calidad de vida será asunto prioritario. Aseguró que como ningún otro candidato conoce la ciudad, la que ha recorrido a pie y en transporte público y lamentó el abandono oficial en el que se encuentra la zona centro, misma que será también parte de sus objetivos de ser favorecido con el voto popular.