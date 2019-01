Nueva York— El encargado de las comunicaciones internas del Cártel de Sinaloa cooperó de forma secreta con el Gobierno estadounidense durante al menos dos años, al entregar claves telefónicas y enviar llamadas al FBI en las que se oye a Joaquín “El Chapo” Guzmán hablando de túneles, drogas y calmando a sus trabajadores para que no golpeen a miembros de la Policía.El agente del FBI Stephen Marston dijo ayer durante el juicio a Guzmán que se celebra en Brooklyn que su agencia logró que el colombiano Cristian Rodríguez cooperara con el gobierno estadounidense y facilitara así valiosa información sobre “El Chapo”. El FBI obtuvo entre 100 y 200 llamadas interceptadas de Guzmán, realizadas en el 2011.Varias de éstas se oyeron por primera vez públicamente ayer en la sala de la corte federal donde se juzga al narcotraficante mexicano. En una llamada habla con un agregado de la procuraduría general de México a quien le pide que no se deshaga de un grupo de policías que ya están familiarizados con las operaciones del cártel. En otra habla con una mujer sobre la venta de metanfetaminas. En otra sobre el túnel que mantuvo en la frontera con Estados Unidos para traficar cocaína.También hay una llamada en la que habla con Mario Núñez Meza, identificado en el juicio como M-10, sobre un gobernador no identificado al que el cártel paga sobornos.“Con él (el gobernador) tenemos contacto diario se podría decir”, le dice Meza.A petición del FBI, Rodríguez trasladó los tres servidores del sistema telefónico del cártel desde Canadá a Holanda. Las autoridades de ese país colaboraron con las estadounidenses para interceptar las llamadas.Durante el juicio a Guzmán, que empezó en noviembre, ya se ha dicho que más de 100 personas llegaron a usar el sistema de comunicación, que funcionaba usando extensiones de tres dígitos para hablar con alguien. Rodríguez manejaba los servidores remotamente desde Colombia.“El Chapo”, uno de los narcotraficantes más conocidos que existen y exlíder del cartel de Sinaloa, se ha declarado inocente de supuestamente acumular una fortuna multimillonaria a través del tráfico de toneladas de cocaína y otras drogas desde México a Estados Unidos. De ser declarado culpable enfrentaría una posible sentencia a cadena perpetua.Guzmán enfrenta 11 cargos, que incluyen delito por tráfico de drogas, por tráfico de armas, por lavado de dinero y por participación en empresa criminal.Entre la veintena de llamadas que se escucharon el martes se oyó también como “El Chapo” le pedía de forma insistente a Orso Iván Gastelum, alias “Cholo”, que se calmara y no vapuleara a miembros de la policía corruptos que entorpecían sus operaciones de tráfico de drogas.“Esos policías ya no los machuques. Habla con el director. Ya los machucaste”, le dice Guzmán.

