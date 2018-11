Tan sólo más de 20 detenidos en California han pasado más de tres años bajo el arraigo de Inmigración y Aduanas, de acuerdo con datos obtenidos por el Centro de Información de Archivos Transaccionales adscrito a la Universidad Syracuse dados a conocer el mes pasado. La mayoría de los detenidos han purgado tiempo por delitos penales, publicó Los Angeles Times.El inmigrante que lleva más tiempo detenido en el estado es un ciudadano mexicano cuyo delito más grave es posesión de drogas. El hombre ha permanecido desde diciembre del 2012 en el Centro Regional de Detenciones Imperial ubicado en Caléxico.El reporte del centro informativo arroja luz sobre las personas detenidas hasta junio por Inmigración y Aduanas (ICE). Muestra asimismo que, en lo referente al tiempo que puede pasar detenido un inmigrante, no siempre importa si dicha persona tiene antecedentes penales.A nivel nacional, la mayoría de los más de 44 mil inmigrantes detenidos no tienen antecedentes paneles, de acuerdo con los datos. Entre quienes tienen antecedentes, los más comunes son por ingreso ilegal, manejar intoxicado y agresión.“No es por lo que sea lo mejor para las familias, ni siquiera por lo que sea mejor para el país”, dijo Christina Fialho, codirectora ejecutiva de Libertad para los Inmigrantes, que aboga por suspender las detenciones de inmigrantes. “Es un indicio del sistema total: no existe ningún patrón en ningún aspecto de la detención inmigratoria”.La portavoz de ICE Lori Haley señaló que ninguna categoría de inmigrantes queda exenta de detenciones. Explicó que también la corporación analizó en junio sus datos y determinó que el 54 por ciento de los detenidos tenían fallos de culpabilidad penales —o cargos pendientes, y que el 70 por ciento eran sujetos a detención obligatoria.“Estas cifras reflejan la asignación apropiada de recursos limitados”, dijo.Las personas sujetas a detención obligatoria no tienen derecho a audiencia para analizar si se les concede fianza y deben permanecer detenidas durante su trámite de deportación.Haley señaló que las leyes federales estipulan que las personas que llegan a los puertos de entrada sean detenidas, sean sujetas a expulsión expedita y sean declaradas culpables de ciertos delitos. Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que ICE puede liberar a criterio a cualquier persona.En los datos proporcionados al Centro de Información de Archivos Transaccionales, la mayoría de los detenidos sólo llevaban unos cuantos meses bajo arraigo de ICE.Pero la variedad en los casos de detención ilustra la complicada naturaleza de las leyes inmigratorias —una mescolanza de de leyes reunidas a lo largo del tiempo y modificadas por administraciones, diseñadores de políticas y precedentes, dijo la juez Ashley Tabaddor, quien dirige la Asociación nacional de Jueces Inmigratorios.Fialho dijo que la mitad de las más de siete mil personas con las cuales trabajó su organización en los primeros tres meses del presente año habían permanecido entre dos y cuatro años detenidas.Consideró que la postura inmigratoria de línea dura del gobierno de Trump significa que los agentes de ICE ya no tienen incentivos para usar su discrecionabilidad a fin de liberar a la gente.

