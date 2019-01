Con limitantes económicas que impactan la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera y Fiscal, este viernes 4 de enero arranca en Chihuahua la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.Durante la primera sesión que celebra la diputación permanente del Congreso del Estado a las 11:00 horas tomará protesta la abogada Gema Guadalupe Chávez Durán como titular de esta fiscalía, informó ayer la diputada Blanca Gámez.A partir de ese día y por los próximos siete años la próxima fiscal operará desde la antigua Casa de Gobierno, situada en la avenida Zarco números 2601 y 2603 en la colonia Zarco, en la ciudad de Chihuahua, dio a conocer el fiscal César Augusto Peniche Espejel.Aseguró que esta nueva fiscalía ya cuenta con recursos para iniciar operaciones y, aunque declinó revelar el monto exacto, aseguró que la FECC “ya tiene presupuesto asignado”.Sin embargo y a decir de la fiscal, egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la FECC carece de autonomía financiera, por lo que dependen “únicamente en este tema” de la Fiscalía General del Estado (FGE).“La Fiscalía General hizo la solicitud correspondiente (del presupuesto) dentro del agregado de la FGE al Congreso en su momento y no fue aprobado”, planteó.“El fiscal Peniche, en su momento, hizo de mi conocimiento y de los diputados, que lo que se había considerado de manera inicial era menos (de la cantidad con) que operó esa oficina este año, lo que me sorprendió, pero hay la intención de sacar el proyecto adelante e ir acomodando lo que ya se tiene y para ver precisamente en qué podemos eficientar el presupuesto otorgado”, planteó.Respecto a la Unidad de Inteligencia Financiera y Fiscal, Chávez Durán dijo que impacta su creación la falta de recursos.“En una unidad de inteligencia no nada más es el tema del personal, es decir, no sólo se necesitan a los analistas, los contadores, los fiscalistas, sino que se requieren bases de datos, software, plataformas, cierto nivel técnico especializado que es lo que la encarece y al no haber presupuesto suficiente tal vez sea un proyecto que tengamos que viendo cómo le hacemos para arrancar”, precisó Chávez Durán.“Insisto. Eso no entorpece el inicio de la Fiscalía porque ya existen asuntos que se les tiene que dar seguimiento y vamos a construir, pero sí es un tema importante que se debió considerar en los requerimientos de la Fiscalía que en su momento se plantearon; en su caso no se aprobó, pero esperamos que en los próximos años contemos con eso”, dijo la abogada nacida en Chihuahua.Agregó que el organigrama y la forma de trabajar fueron requisitos indispensables para contender por esta Fiscalía y se planteó desde el primer día que se presentó la documentación ante el panel de especialistas.Para saber:La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción se instituyó mediante Decreto LXV/RFCNT/0362/2017 VI P.E. y fue publicado en el Periódico Oficial del Estado número 69 del 30 de agosto de 2017, a través del cual se reformó el artículo 122 de la Constitución Local.La Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua designó a Gema Guadalupe Chávez Durán como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y deberá rendir protesta ante el H. Congreso del Estado en la primera sesión que celebre la Diputación Permanente en enero del año 2019.

