Los infames comentarios de Trump hacen a EU menos seguro

Los comentarios vulgares del presidente Trump el jueves en una reunión del Despacho Oval, los cuales él niega a pesar de los testimonios altamente creíbles de varias personas en la sala, incluido un senador demócrata, no sólo han causado un daño moral significativo a una nación terriblemente dividida por cuestiones raciales. También repercuten en la escena internacional. Esto simplemente hace que los trabajos de nuestros hombres y mujeres de todo el mundo (miembros del servicio, diplomáticos, trabajadores humanitarios, etcétera.) sean mucho más difíciles, lo que a su vez nos hace menos seguros.Según varios participantes en la conferencia sobre la reforma migratoria, el presidente preguntó por qué querríamos traer personas a los Estados Unidos de países “de mierda”, aparentemente refiriéndose a naciones africanas y estados centroamericanos como El Salvador. Mencionó específicamente el país más pobre de nuestro hemisferio: “¿Por qué querríamos más haitianos aquí?”.Dejando de lado las cuestiones obvias de carácter y estabilidad que causarían que un presidente de los Estados Unidos utilizara el lenguaje de las alcantarillas en una sala llena de altos líderes del Congreso, hay cuatro razones importantes por las que el uso de comentarios irreflexivos degrada nuestra seguridad internacional.El primero es el más obvio: confiamos en nuestra poderosa red de aliados, socios y amigos de todo el mundo para ayudarnos a crear estabilidad en regiones turbulentas, algunas de las cuales han producido los movimientos terroristas que nos amenazan. Nuestra red va mucho más allá de aliados confiables en naciones predominantemente blancas de Europa, personificadas por la alianza de la OTAN.Necesitamos desesperadamente socios en África, América Central y el Caribe. No se trata de “poder blando” o ayuda extranjera: esto es lo que nuestros soldados, marineros, aviadores y marines deben hacer en el campo contra Boko Haram en Nigeria, al-Shabaab en África Oriental y el Estado Islámico en Mali, entre otros. Si no podemos persuadir a nuestros socios para que nos ayuden sobre el terreno porque están ofendidos por los comentarios presidenciales, la seguridad de la patria sufrirá.Del mismo modo, seguimos sufriendo el flujo de narcóticos en los Estados Unidos, lo que ha provocado una epidemia de abuso de opiáceos. Gran parte de las drogas pasan por América Central y el Caribe. Haití y El Salvador son socios vitales en la lucha contra los traficantes. Cuando los denigramos desde la Casa Blanca, perdemos la capacidad de operar con ellos en el campo, perjudicando los esfuerzos de la Agencia Antidrogas, el FBI, la CIA, el Departamento de Justicia y otras entidades federales.Un segundo aspecto preocupante de los comentarios es cómo nuestros opositores se apoderarán de ellos como evidencia de que los estadounidenses son racistas e irrespetuosos con respecto a otras partes del mundo. Los rusos y los chinos utilizarán indudablemente para citarlos al cortejar a los socios de seguridad y comerciales en América Latina, el Caribe y África. Del mismo modo, grupos terroristas como el Estado Islámico y Al Qaeda, ambos muy hábiles en propaganda, tienen un nuevo arma de mensajería para reclutar y hacer proselitismo.En tercer lugar, este tipo de lenguaje crea desafíos de liderazgo dentro del ejército. Aproximadamente el 25 por ciento de la fuerza de servicio activo son minorías y casi el 20 por ciento de afroamericanos. Muchos de ellos, o sus padres o abuelos, llegaron a estas costas desde países que su comandante en jefe ahora ha comparado con una dependencia. Este arrebato distrae a nuestros líderes militares de su trabajo de hacernos más seguros.Finalmente, hay una dimensión poderosa para nuestra seguridad que resulta de la disposición de los inmigrantes sobresalientes para unirse a nuestras fuerzas armadas.Esta es la otra cara de la inmigración, la positiva que no discutimos lo suficiente. ¿Queremos seguridad fronteriza? Por supuesto. ¿Pero también queremos que más personas buenas hagan el viaje a Estados Unidos sin importar de qué país provengan? Hago. Pero las palabras irreflexivas del presidente dañaron nuestras posibilidades de atraerlos.Una interpretación benéfica de los comentarios de Trump sería decir que no fue gran cosa, un comentario casual entre políticos nunca destinado a los oídos del público. Pero a menudo se dice que la definición de carácter es lo que realmente somos cuando pensamos que nadie está escuchando. Tales palabras revelan mucho acerca de nuestro presidente, su carácter y, por extensión, nuestro carácter nacional.

