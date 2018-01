No le quiten el Medicaid a la gente pobre

Cuando Ohio y Michigan expandieron sus programas de Medicaid para ampliar la cobertura, los residentes que se volvieron elegibles encontraron más fácil buscar trabajo, según los estudios del Departamento de Medicaid de Ohio y la Universidad de Michigan. Eso se debe a que Medicaid les dio acceso a médicos de atención primaria y medicinas recetadas que les ayudaron a vivir vidas normales y conseguir trabajos.Así es como ayudas a las personas en el mundo real. La administración Trump dijo el jueves que haría trabajar a la gente pobre permitiendo que los gobiernos estatales les nieguen Medicaid si no tienen trabajo.Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid argumentan que este paso draconiano alentará a más beneficiarios de Medicaid a conseguir un trabajo y así “promover una mejor salud mental, física y emocional”. No hay evidencia de que esto sea cierto, y los datos de Michigan y Ohio muestran que contradice la verdad Hay buenas razones para preocuparse de que menos personas tengan un trabajo en los estados que adopten esta política cruel.La nueva política intentaría resolver un problema que no existe. Alrededor de dos tercios de los beneficiarios de Medicaid son personas mayores, personas discapacitadas o niños. De la tercera parte restante, casi el 80 por ciento están en familias con al menos una persona que trabaja y el 60 por ciento tiene empleos de tiempo completo o parcial, según la Kaiser Family Foundation. Este cambio de política es simplemente un obstáculo burocrático para evitar que los pobres obtengan Medicaid. La elegibilidad para el programa varía de un estado a otro, pero el límite de ingreso medio nacional para una persona individual para calificar para Medicaid es de 16 mil 642 dólares por año.Los legisladores republicanos que han demonizado el programa como asistencia social para “adultos sanos” han intentado durante mucho tiempo exigir a los beneficiarios de Medicaid que trabajen. Esos legisladores han estado particularmente enojados por la expansión de Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que han estado intentando derogar desde que se aprobó en 2010.Quitarle Medicaid a las personas que están sin trabajo dañaría a algunas de las personas más vulnerables del país. Hará daño a las personas que, sin culpa propia, pierden sus trabajos y no pueden encontrar rápidamente otro porque viven en un área deprimida o porque los cambios económicos han hecho que sus habilidades sean menos valiosas. Luego, hay personas con enfermedades crónicas como la diabetes que no califican para la discapacidad pero que a menudo no pueden trabajar.No está claro que la administración de Trump pueda permitir legalmente que los estados impongan un requisito de trabajo. Los expertos dicen que la ley federal permite que el gobierno conceda exenciones sólo si ayudan a avanzar los objetivos de Medicaid, que es proporcionar atención médica a personas de bajos ingresos. Le cuesta credulidad a la administración argumentar que la negación del seguro de salud a las personas sobre la base de su situación laboral cumple con esa prueba. Es probable que los grupos de interés público que actúan en nombre de los beneficiarios de Medicaid impugnen dichas exenciones en los tribunales.Quizás los estadounidenses no deberían sorprenderse de que este gobierno quiera desviar la atención médica de los pobres, dado que ha pasado tanto tiempo intentando destruir la ACA. Pero deberían estar enojados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.