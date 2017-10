Trump deja al Congreso la carga sobre inmigración

Tomó un legislador que se retira para decir abiertamente lo que la mayoría de los republicanos saben es su mayor obstáculo legislativo: un presidente en el cual no pueden depender ni confiar.En una entrevista el domingo con The New York Times, el senador Bob Corker, de Tennessee, dijo: "Por supuesto que entienden la volatilidad con la que estamos tratando y la tremenda cantidad de trabajo que necesitan las personas a su alrededor para mantenerlo en la realidad".Corker y sus colegas se están haciendo a la idea de que si quieren llegar a algún lado, el Congreso tendrá que tomar el timón del barco.El domingo, la Casa Blanca anunció una lista de demandas de línea dura que dijo que el Congreso debe incluir en cualquier legislación para ayudar a los aproximadamente 800 mil jóvenes inmigrantes conocidos como "dreamers", que fueron traídos a este país ilegalmente como niños.Fue el más reciente "cambio de opinión" de la administración y un acontecimiento desmoralizante para lo que parecía un acuerdo bipartidista sobre un tema emocional.En septiembre, la administración anunció planes para rescindir una orden ejecutiva del gobierno de Obama – la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA – que permitió a los "dreamers" vivir y trabajar aquí. Al anunciar la decisión, el procurador general Jeff Sessions dijo que la orden del presidente Barack Obama "ha puesto a nuestra nación en riesgo de la criminalidad, violencia e incluso terrorismo".El Congreso recibió seis meses para encontrar una solución legislativa antes de que los "dreamers" se convirtieran en blanco de deportación.Días después, el presidente Donald Trump y los líderes demócratas en el Congreso parecían haber llegado a un acuerdo para proteger a los "dreamers" a cambio de una mayor seguridad fronteriza, pero sin el muro, el cual "vendría más tarde", dijo Trump.El presidente parecía haber visto la luz. Él ha llamado a los "dreamers" jóvenes "buenos, educados y consumados". Agregó que "tengo amor por esta gente, y espero que ahora el Congreso pueda ayudarles y hacerlo apropiadamente".Luego vino la letanía de medidas que ahora quiere a cambio de un acuerdo, sin duda empujado por Stephen Miller, un ambicioso, antiinmigrante que trabajó en la campaña de Trump y ahora tiene un puesto clave en el círculo interior del presidente.Estas demandas incluyen políticas fronterizas más duras para los niños que huyen de la violencia en Centroamérica; reimposición de un sistema de inmigración basado en el mérito que limita la admisión de parientes de los titulares de tarjetas verdes; financiación para hasta 10 mil agentes de inmigración más; y, por supuesto, la "construcción completa" del muro, prometida por mucho tiempo, pero todavía no más que palabras.Eso no es lo que Trump pactó el mes pasado con los demócratas, Chuck Schumer y Nancy Pelosi, los líderes minoritarios en el Senado y la Cámara. "La administración no puede hablar en serio sobre un compromiso con una lista como esta", dijeron Schumer y Pelosi dijo en una declaración conjunta.Un funcionario de la Casa Blanca dijo en una llamada con los periodistas el domingo por la noche que la lista de propuestas sería un cumplimiento de las promesas de campaña de Trump, lo que implica que esto es lo que quieren los estadounidenses.Vamos a parar ahí. El presidente, en caso de que se olvidara, perdió el voto popular por millones, y sus calificaciones de aprobación están pulverizando entre mediados y 30 años. En contraste, los estadounidenses abrumadoramente apoyan dejar que los "dreamers" se queden en este país.Entonces, ¿qué pueden hacer los republicanos? Trabajar con los demócratas en una legislación de inmigración sensata. Eso empezaría con lo que se inició toda esta discusión: un acuerdo para proteger a los "dreamers". No incluiría el muro de la frontera de Trump, que no solo rechazan los demócratas, sino también los conservadores fiscales republicanos.Cualquier propuesta migratoria debe tener la posibilidad de cuando menos llegar a votación en ambas cámaras, lo cual requerirá al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y al líder del Senado, Mitch McConnell, abrazando principios más altos que el miedo al ala ultraconservadora de su partido.Esto no tiene por qué ser tan difícil: hay una población que necesita ayuda inmediata, hay apoyo de la mayoría de la población, hay varias propuestas en la mesa en busca de apoyo o negociación bipartidista y, sobre todo, hay un plazo y un reloj que corre inexorablemente.