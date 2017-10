Trump, pesadilla más allá del 2020

Más de la mitad de los estadounidenses no piensan que Donald Trump sea apto para servir como presidente un día más. Sin embargo, desde un punto de vista político, tiene elementos para ganar la reelección. Si Trump no se retira del cargo y no conduce al país a alguna catástrofe global, podría asegurar un segundo mandato simplemente manteniendo el apoyo de su base política.Hemos entrado en una nueva era en la política estadounidense. La elección del 2016 expuso cómo las cuestiones económicas, sociales y culturales han asolado el país y dividido cada vez más los votantes por edad, raza, educación y geografía. Esto no va a cambiar.Hasta antes de Trump, las diferencias ideológicas entre las partes eran en gran medida diferencias en torno a cuestiones sociales, gastos de defensa y comercio, así como recortes de impuestos para los ricos y las corporaciones. Hoy en día, el tema central se ha convertido en populismo a medida que los votantes se han alejado de los dos partidos políticos y cada vez se autodefinen como independientes.En el 2016, Trump capitalizó en este entorno político cambiante. Consolidó el creciente número de votantes enojados que se sintieron decepcionados por las personas e instituciones que controlaban el poder en el país. El apoyo de Trump a estos votantes es personal, no ideológico. Eso explica su disposición a seguir con él a pesar de sus fracasos de liderazgo.Desde el discurso inaugural de Trump, su enfoque ha sido mantener su apoyo entre esta base leal en lugar de expandirla. Por muy contradictorio que parezca, esta podría ser una estrategia política ganadora bajo el sistema electoral estadounidense.Primero, Trump sabe que ganar el apoyo de la mayoría de los votantes en una elección presidencial no es un requisito; es simplemente una aspiración. De hecho, dos de los tres últimos presidentes fueron elegidos a pesar de perder el voto popular.En segundo lugar, la continua disminución en el apoyo a ambos partidos políticos funciona a favor de Trump. La falta de confianza de los votantes en ambas partes aumenta la improbabilidad de que haya un candidato mayor en la votación del 2020. También abrirá la puerta a candidatos de partidos menores que se unan a la carrera por la presidencia. Entre más candidatos surjan, más se dividirá el voto antiTrump, lo que le permitirá reelegirse simplemente manteniendo su actual nivel de apoyo.En tercer lugar, a pesar de los números de la encuesta, Trump entra en el concurso con una calificación de aprobación de trabajo que ciertamente es por lo menos marginalmente mejor de lo que las actuales encuestas nacionales sugerirían.A lo largo de las elecciones del 2016, la mayoría de los sondeos nacionales no lograron capturar la fuerza de Trump en los principales estados sin claro favorito. Las encuestas actuales siguen subestimando su apoyo. Muchas encuestas nacionales abordan a votantes elegibles, en lugar de votantes registrados o probables, que pueden subestimar Trump, y algunos votantes pueden ser reacios a admitir que son proTrump en absoluto. Añada a eso el hecho de que Trump efectivamente demostró durante la campaña del 2016 que es capaz de expandir su apoyo satanizando a sus oponentes.Cuarto, el apoyo de Trump parece inquebrantable ante su base. Estos son los votantes a los que Trump se refería cuando dijo que podía estar en medio de la Quinta Avenida y dispararle a alguien y no perder votos. Hay otro grupo de seguidores Trump cuyo apoyo no es inequívoco, pero se han quedado con él porque todavía creen en algunas de sus promesas.Con el fin de mantener y nutrir su base, Trump continuará abrazando el conflicto, lo que probablemente solidifique sus calificaciones de aprobación históricamente bajas. Trump no puede ganar una campaña de dos personas de esta manera. Pero puede prevalecer en un campo con fuertes candidatos independientes en la boleta electoral.Así que para los demócratas que quieren vencer a Trump, la unidad por un candidato será esencial. Además, Trump debe llevar Michigan, Pennsylvania y Wisconsin en el 2020 para ganar. Los esfuerzos deben comenzar ahora a deshacerse de su apoyo en estos estados.Sería un error tan grande asumir que Trump no puede ganar la reelección en el 2020 como lo fue para aquellos de nosotros que nunca pensamos que él podría convertirse en presidente en el primer lugar.(Doug Sosnik es consultor demócrata y ex funcionario de la administración de Bill Clinton)