Nuevo Casas Grandes.- Presenta Ficosec los resultados de la encuesta sobre Victimización y Percepción sobre la seguridad pública en el estado de Chihuahua, en el caso de Nuevo Casas Grandes solo se realizó un muestreo de 199 cuestionarios.La mañana de ayer, Eugenio Zamora, Director de Ficosec en Nuevo Casas Grandes, Isaac González del Observatorio Ciudadano Estatal, acompañados por los consejeros de Ficosec, Gabriela Sáenz y Eugenio Escárzaga dieron a conocer datos sobre dicha encuesta, la cual se estuvo realizando del 20 de marzo al 19 de abril de este 2018.El muestreo para esta encuesta se obtuvo con base en 8 mil 829 encuestas realizadas en los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Parral, Jiménez, Delicias, Camargo, Meoqui, Rosales y Saucillo.Para el caso de Nuevo Casas Grandes, el muestreo fue de 199 cuestionarios.El instrumento se dividió en varios temas: Demografía, Percepción sobre seguridad pública, Desempleo institucional, Victimización en el hogar, Victimización personal y Victimización por delito.Y fue del 20 de marzo al 19 de 2018 cuando se realizó el levantamiento de información de la Encuesta sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en el Estado de Chihuahua, la cual se hizo a partir de un muestreo de 8 mil 829 encuestas aplicadas en una selección de 1 millón 115 viviendas ubicadas en los municipios, mencionados anteriormente.El desarrollo del instrumento se basó en la encuesta de ENVIPE INEGI 2017 en cuanto a percepción de seguridad y victimización, aplicándose a personas mayores de 18 años, habitantes de las viviendas seleccionadas de manera aleatoria en los 11 municipios mencionados.Cabe señalar que la muestra contiene un margen de error de 1.5 por ciento (hacia arriba o abajo), con 99 de nivel de confianza, mencionó el representante del Observatorio Ciudadano Estatal, Isaac González.Los datos levantados fueron con respecto a la percepción y victimización de la ciudadanía correspondiente a los años 2017 y de enero a marzo de este año 2018.Algunos de los índices que encontraron con este muestreo son los siguientes:El tema de mayor preocupación fue la inseguridad con 34.5 por ciento de las respuestas. El 62 por ciento de los encuestados respondió que en los bancos o cajeros automáticos localizados en vía pública es donde se sienten más inseguros, mientras que el 87.5 por ciento se siente más seguro en casa.De las problemáticas que refieren las personas en torno a su vivienda es el consumo de alcohol en las calles con 55.7 por ciento, seguido del consumo drogas con 40.2 por ciento, así mismo se señalan los robos o asaltos frecuentes con un 33.6 por ciento, pero a nivel estado.A la pregunta sobre cómo consideran que estará la inseguridad pública en el resto de 2018 en cuanto a su colonia o localidad, 20 por ciento refiere que mejorará, con respecto al estado y el país el 13.5 por ciento respectivamente, mencionó que mejorará.De igual modo dentro de esta encuesta, la población señaló que dejo de hacer alguna actividad por inseguridad, como el salir de noche, tomar taxi.Otras personas hasta tomaron mayores medidas de seguridad para protegerse de la delincuencia, cambiando o reforzando puertas y ventanas, colocó cerraduras, candados y otras más instalaron alarmas en sus hogares.Otro de los temas encuestado fue el desempeño institucional, donde abarcaron la autoridad local en cuanto a mantenimiento de parqueas y canchas, así como programas de sensibilización, alumbrados públicos y desempleo.En el apartado de Victimización, 12 por ciento respondió que al menos un habitante en el hogar había sido víctima de algún delito y de este porcentaje únicamente 17.6 por ciento acudió al ministerio público a presentar su denuncia, en el caso del Municipio de Nuevo Casas Grandes.Las principales causes del porqué la gente que fue víctima de algún delito no lo denunció fueron las siguientes; Pérdida de tiempo, con un 50 por ciento, Causas atribuibles a la autoridad, señalando actitud hostil y desconfianza) 20 por ciento y Otras un 30 por ciento.Isaac González, informó que este estudio permite observar cómo se siente la población en su entorno y de qué manera las autoridades y la ciudadanía pueden trabajar en conjunto para generar políticas públicas que contribuyan a la prevención de la inseguridad.La ENVIPE Ficosec se realizó con la finalidad de generar un acercamiento puntual de las causas de inseguridad en la localidad, considerando una muestra más representativa de la percepción y victimización en Chihuahua y sus municipios, concluyendo que la inseguridad se manifiesta y debe analizarse con base en otros delitos y no sólo por la cantidad de homicidios cometidos; sino también por la sensación de seguridad de los habitantes y el desempeño en las instituciones de procuración y de seguridad pública.

