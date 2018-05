Finalmente, las protestas de estudiantes obligaron a la renuncia de la Rectora de la IPNECH, Victoria Esperanza Chavita, que era una de sus metas pero ahora, quieren la restitución de su Coordinador, Juan Durán Arrieta, quien fue destituido por la ahora ex funcionaria.Pese a que ya se entabló una mesa de dialogo entre estudiantes y autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH), con la finalidad de dar solución a la problemática de esta casa de estudios campus Nuevo Casas Grandes, los alumnos se mantiene firmes en el paro de la institución hasta en tanto no sea restituido Juan Durán.Fue alrededor de las 2 de la tarde, del día de este jueves, cuando arribó el secretario académico de la UPNECH, quien actualmente está encargado del despacho de rectoría de dicha institución, Pedro Rubio, y que acudió al campus de esta localidad con la finalidad de dialogar con los alumnos y personal docente, en busca de definir acuerdos para la problemática que se ha suscitado desde hace ya 13 días.Al reunirse con el alumnado de la Upnech, campus Nuevo Casas Grandes, Pedro Rubio, escuchó las peticiones que tenían los alumnos, siendo la principal petición la restitución del profesor Juan Durán Arrieta, como coordinador de éste campus, y al cumplirse esta petición inmediatamente regresarían a las clases y a las actividades académicas regulares de esta institución educativa de nivel superior.De igual manera los alumnos dentro de este dialogo de acuerdos, en caso de que se atendiera a su petición, manifestaron su compromiso para participar en las actividades que convoque la rectoría de la upnech, así como también se comprometieron a cumplir con el trabajo académico de manera intensiva.Esto con el fin de retomar el tiempo y aprendizaje perdido por la toma de instalaciones de la Upnech, campus Nuevo Casas Grandes, la cual comenzó desde el pasado 23 de abril del presente año, debido a la destitución de Juan Durán Arrieta, como director de este plantel.Otra de las peticiones que el comité estudiantil dio a conocer a Pedro Rubio, fue que no hubiera ningún tipo de represalia hacia los docentes y alumnos, y aseguraron que tampoco se verían afectados los alumnos que no fueron participes de la manifestación, “no vamos evidenciar a nadie”, señalaron.Ante ello, Pedro Rubio, actualmente suplente de la rectora, Victoria Esperanza Chavira, manifestó que su intención no era amenazar a nadie, sino establecer un dialogo y lograr acuerdos, que estuvieran plasmados en un acta.De igual modo, informó que el profesor Juan Durán, oficialmente ya no es el coordinador del campus, y que la decisión de restituirlo se tenía que consultar con la junta directiva, la cual preside el Secretario de Educación y Cultura del Estado.Sin embargo, la petición de los alumnos continuo siendo la misma, la restitución de Juan Durán, para regresar a las clases, siendo esta la solicitud tanto de alumnos de las licenciaturas como de maestrías.Por lo que estudiantes, y autoridades de rectoría se reunieron en un lugar fuera del campus universitario, para levantar un acta de acuerdos, los cuales se darán a conocer el próximo lunes 7 de mayo del presente año, será en esta fecha cuando se decida si se continúa con las instalaciones cerradas o se reanudan clases.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.