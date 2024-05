Acusa Xóchitl boicots a sus eventos en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, México.- En el segundo día de la gira de Xóchitl Gálvez en Tamaulipas, la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD se quejó de un boicot en sus eventos.

Gálvez acusó que en el acto de anoche en un salón bajaron las cuchillas del transformador, y que hoy ocurrió lo mismo en el gimnasio de la Universidad La Salle en Ciudad Victoria, donde más tarde encabezará un mitin.

"Anoche tuve un evento y pues, nos quitaron la energía", indicó la hidalguense.

"Y hoy en la mañana amanecieron las cuchillas abajo en un evento que tenemos en la Universidad La Salle", agregó.

Tras deslindar a la CFE del supuesto sabotaje a sus eventos, pero sin identificar a quién o quiénes pudieran estar atrás de los supuestos actos en su contra, señaló en entrevista televisiva que hay a quienes no les gusta que venga a Tamaulipas.

"Y bueno, pues no sé, no les gusta que venga uno y está mal, porque no es que la ciudad estuviera así sin energía. Nada más en ese lugar estaba interrumpida la energía", señaló.

Aunque a nivel nacional se registra una ola de apagones en el suministro de energía eléctrica, en Ciudad Victoria no se han registrado cortes.

-¿Pudiera estar la CFE actuando en contra de tu campaña?, se le preguntó a Xóchitl.

"No, no creo que ellos", aseguró, "yo creo que hay gente que hace estas cosas ¿no?, estos boicots, no creo que sea la CFE. Sí lo aclaro. La gente de la CFE es muy profesional, pero si nos puede echar la mano la CFE a levantar las cuchillas".

"Entonces, pues ojalá nos ayuden ahí a resolver ese tema y podamos tener nuestros eventos".

"Que restablezca el servicio ya. O sea, pueden mandar un técnico, estaban desde las siete de la mañana pidiendo que se mandara un técnico, parece que si fue algo a propósito ¿no? Porque no es que no haya luz en la zona, es específicamente esos transformadores que bajaron las cuchillas", añadió.

Gálvez encabezó anoche un evento con aproximadamente mil personas en el Casino Victorense, donde se registró una falla en el suministro de energía eléctrica en el sector, lo que provocó que permanecieran en el salón con temperaturas extremas.

Para hoy a las 12:00 horas presidirá el último acto en Ciudad Victoria en el gimnasio de la Universidad La Salle y denunció que ocurrió la misma situación: bajaron las cuchillas.

"Estamos esperando si la CFE nos ayuda a restablecer la luz porque otra vez son 3 mil personas en un lugar cerrado sin aire, es imposible que la gente puede estar confortable", manifestó.