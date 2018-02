EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- El Gobernador Javier Corral inauguró el Gimnasio-Auditorio del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG), que se construyó con una inversión de 23 millones 965 mil pesos en beneficio de más de mil 500 estudiantes. El mandatario estatal develó la placa alusiva al evento, cortó el listón inaugural y lanzó la primera bola en este recinto deportivo, social y cultural para los Búfalos, mote de los equipos representativos de la Institución. En su mensaje, Corral Jurado se comprometió a invertir 5 millones de pesos más para mejorar la instalación eléctrica e hidráulica del plantel y en una acción conjunta Gobierno Estatal-Gobierno Federal, terminar los laboratorios que están en proceso en esta institución. El Gobernador enfatizó que su administración le ha apostado a la rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones deportivas del estado, “incrementamos estas tareas en un 550 por ciento, porque la infraestructura deportiva es por sí misma una promotora de la actividad física, la cual es de suma importancia en cualquier etapa de la vida”, señaló. Felicitó a las autoridades del Tecnológico de Nuevo Casas Grandes y al Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE) que, a través de una inversión de 23 millones 965 mil 444 pesos, como parte del Programa de Fortalecimiento Financiero FORTAFIN 2016, llevó a cabo el proceso de licitación, seguimiento y supervisión de esta obra. “El deporte es quizá de las mayores actividades que el ser humano realiza que no reconoce fronteras, ideologías, clases sociales, destaca la habilidad, la destreza y el desarrollo de la persona en comunidad. Manifestó que este Gobierno ha dejado claro la gran confianza que se tiene en las y los jóvenes del estado, su enorme potencial y su cada vez más activo involucramiento en los asuntos públicos, lo cual despierta una enorme esperanza y por lo cual, quienes integran la Administración estatal están convencidos de la importancia que tiene trabajar de la mano con la sociedad civil, escuelas y universidades, para promover su desarrollo integral. Expuso que este tipo de obras contribuyen a que los alumnos tengan espacios dignos, no sólo para prepararse académicamente, sino también física y mentalmente. “Estas instalaciones constituyen una gran área de oportunidad, dan pie a que las y los estudiantes se integren a actividades extraescolares como parte de su formación como futuros profesionistas, fomentando en ellos valores como el respeto, la inclusión, el trabajo en equipo, la solidaridad, la tolerancia, la honestidad y la empatía”, aseveró. Expresó su beneplácito porque ahora cerca de mil 500 alumnas y alumnos tendrán un espacio digno en donde desarrollar libremente diversas disciplinas deportivas y exhortó a los presentes a disfrutar y aprovechar las instalaciones que contribuyen a que el Instituto Tecnológico de Nuevo Casas Grandes sea un plantel de primera calidad. En representación de los estudiantes, Cinthia Melissa Parra Sáenz, citó al ex basquetbolista norteamericano Michael Jordan, al señalar que “algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que suceda y otras hacen que suceda”, por lo que agradeció a las autoridades que hacen que el éxito de las presentes generaciones suceda con inversión en instalaciones como esta. Cinthia Melissa agradeció por sembrar el deporte en toda la región, puesto que el gimnasio beneficiará a los deportistas de municipios como Buenaventura, Madera, Janos, Ascensión, Flores Magón, entre otros, y dijo que este recinto motiva a los estudiantes a seguir adelante, comprometiéndose a nombre de sus compañeros a dar lo mejor de ellos en cada partido de cada torneo. A su vez, el secretario estatal de Educación, Pablo Cuarón Galindo, manifestó que este es un logro de una comunidad unida y señaló que aquí están los esfuerzos de muchas personas que han colaborado con el Tecnológico, por lo cual agradeció esa aportación a favor de la formación de la juventud de Nuevo Casas Grandes y su región. Reflexionó que en el deporte se aprende que la derrota o el triunfo es una oportunidad de ser mejores, además de que la actividad física el deporte fomenta la unión, la amistad, no solo hace fuerte a la persona en lo físico, sino que también forma la voluntad. En su intervención, el presidente municipal de Nuevo Casas Grandes, David Martínez Garrido, señaló que estas instalaciones serán de gran utilidad para los alumnos de este plantel. [email protected]

