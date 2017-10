Logran Lobos de Mata Ortiz el último boleto a playoffs

En el tercer partido de la serie de playoffs del torneo municipal de beisbol de la categoría de la 3ª fuerza de la temporada “Carlos Mario “Chaflán” López”, la novena de los Lobos de Mata Ortiz fue la que a final de cuentas se quedó con el último boleto para avanzar a la ronda de semifinales.Lo anterior porque una vez que pese al esfuerzo de ellos y los que fueron sus oponentes, en este caso Sistemas de Riego Paquimé/5 Milagros, los representantes del poblado alfarero resultaron ser los beneficiados con la obtención del derecho a seguir en la pelea por los máximos honores.El resultado final fue de 13 carreras a 11 con pitcheo de Saúl Silveyra en contra de Diego Maffiodo Guzmán mismo que fue apoyado con el madero por Irving Félix quien mandó la pelota del otro lado de la barda, pero a final de cuentas fue insuficiente para remontar el score.ROL DE JUEGOS DE LA FASE SEMIFINAL PACTADA A GANAR 2-3 PARTIDOSDe esta manera, hoy se jugarán los primeros dos juegos en los campos de Sección Enríquez y colonia Dublán a partir de las 10:00 de la mañana y 3:00 de la tarde.En el primero de ellos, los Vaqueros de Rancho Martínez que fueron los líderes durante prácticamente todo el rol regular, estarán enfrentando a los Lobos de Mata Ortiz que al haber avanzado a esta nueva instancia eliminatoria, los convierte en rivales de peligro.Eso en definitiva, lo tienen que saber los que jugarán en calidad de anfitriones y por ello, deberán de no brindar concesión alguna so pena de pagar “la maldición del líder” que en varios deportes se presenta.Por su parte en el campo de Dublán, estarán frente a frente los cuadros de esta populosa colonia y Nogaleros de Lagunitas, quienes en su anterior contienda brindaron un buen agarrón beisbolero, por lo que se espera que hoy no sea la excepción.La rivalidad que han brindado ha sido buena, de dominio alterno pero en este caso, la localía debe imponer sus condiciones aunado a la calidad de quienes defienden los colores de sus respectivas camisolas.Se espera que en, ambos frentes los equipos locales salgan a aprovechar esta condición pues en caso de alargarse las series, la visita a la casa de quienes son sus antagonistas se les puede complicar y eso no desearán que suceda… en lo más mínimo.

