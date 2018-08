Las razones de Trump para creer que Google lo sabotea

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of....



— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018

El presidente Donald Trump arremetió el martes contra las empresas tecnológicas estadounidenses, acusando a Google y a otros de suprimir las voces conservadoras y de "esconder información" y las buenas noticias.No citó prueba alguna de su afirmación, que hace eco tanto de sus propios ataques a la prensa como de un tema recurrente de conversación entre los conservadores.Google, operador del motor de búsqueda más popular del mundo, respondió diciendo: "Nunca clasificamos los resultados de búsqueda para manipular el estado de ánimo político".En un tuit antes del amanecer, que incluyó un error tipográfico, el presidente dijo que al hacer una búsqueda con las palabras “Trump News” (noticias sobre Trump) en Google se “muestra solo la visualización/informe de la Prensa de Noticias Falsas. En otras palabras, lo tienen AMAÑADO, para mí & para otros, para que casi todas las historias y noticias sean MALAS”."La Falsa CNN es prominente, mientras Republicanos/Conservadores y la Prensa Justa están excluidos ¿Ilegal?", agregó.Horas después, el principal asesor económico del presidente, Larry Kudlow, dijo que la Casa Blanca está "echando un vistazo" a las búsquedas de Google para analizar si deberían estar sujetas a alguna regulación gubernamental. "Les avisaremos", dijo a los reporteros.Trump ya se ha quejado de manera similar anteriormente, pero el martes fue más allá y enfocó sus críticas en Google.El mandatario agregó, sin ofrecer evidencia, que el 96% de los resultados de búsqueda de "Trump News" provienen de la "Prensa Nacional de Izquierda, muy peligroso".Trump tuiteó también: "Esta es una situación muy grave: ¡vamos a abordarla!"Varias horas después del tuit presidencial, la AP hizo una búsqueda el martes por la mañana en Google, usando las palabras "Trump News" y los resultados mostraron noticias de CNN, ABC News, Fox News y el sitio de negocios MarketWatch, entre otros. Una búsqueda similar más tarde en la que solo se escribió la palabra "Trump" mostró entre los primeros resultados a Fox News, la red de cable favorita del presidente.Trump tuiteó que Google y otros "controlan lo que podemos y no podemos ver".En respuesta, Google dijo que su objetivo es asegurarse de que los usuarios de su motor de búsqueda obtengan rápidamente las respuestas más relevantes a sus consultas."La búsqueda no se usa para establecer una agenda política y no sesgamos nuestros resultados hacia ninguna ideología política", dijo la compañía con sede en Mountain View, California. "Cada año, realizamos cientos de mejoras a nuestros algoritmos para asegurar que aparezcan contenidos de alta calidad en respuesta a las preguntas de los usuarios"."Trabajamos continuamente para mejorar la búsqueda en Google y nunca clasificamos los resultados de búsqueda para manipular el estado de ánimo político".Las búsquedas de Google tienen como objetivo mostrar las páginas más relevantes en respuesta a las consultas de un usuario, incluso antes de que éste termine de escribir. Las respuestas que aparecen en primer lugar son las que Google, con la ayuda de revisores humanos de contenido, considera que son las más autorizadas, informativas y relevantes.Muchos factores ayudan a decidir los resultados iniciales, incluso cuánto tiempo pasa la gente en una página, cuántas otras páginas se enlazan a ella, la cal.Una búsqueda con la frase "¿por qué el cielo es azul?", por ejemplo, arroja resultados iniciales de la NASA, universidades y la revista "Scientific American".Del mismo modo, al escribir "Trump" y hacer clic en la pestaña "noticias" se obtendrán resultados de los principales medios de comunicación en los que tienden a confiar grandes sectores de la población. Trump, sin embargo, se ha burlado de algunos de esas noticias al calificarlas de "noticias falsas".El presidente comenzó a quejarse sobre el asunto este mes, cuando las empresas de redes sociales comenzaron a excluir de sus plataformas a Alex Jones, quien promueve teorías conspirativas en su sitio de extrema derecha "Infowars".Apple, YouTube y Spotify han retirado permanentemente algunos de los contenidos de Jones, Facebook lo suspendió durante 30 días y retirado algunas de sus páginas, mientras que Twitter suspendió a Jones por una semana y estaba sopesando cambios más fundamentales para limitar la distribución de noticias falsas, desinformación y discursos de odio.El presidente no ha mencionado a Jones en ninguno de sus tuits sobre el tema, pero una vez elogió su "increíble" reputación.El tema también es preocupa en el Capitolio. La Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, dirigida por el representante Greg Walden, republicano por Oregon, anunció recientemente que el director general de Twitter Jack Dorsey testificará ante el panel el 5 de septiembre sobre los algoritmos y la supervisión del contenido de la plataforma.