El gobernador de Arizona, Estados Unidos, el republicano Doug Ducey, nombrará al sucesor del fallecido senador John McCain después de su entierro el próximo domingo, un escaño que, según adelantaron hoy algunos medios estadounidenses, previsiblemente ocupará su viuda, Cindy McCain.Bajo la ley estatal de Arizona, Ducey es el encargado de designar al encargado de ocupar el escaño de McCain hasta 2020, cuando habrá una elección especial para elegir quién concluirá los dos años restantes del mandato del fallecido senador.La ley estatal también establece que la persona designada debe ser miembro del partido de McCain, es decir, del republicano, que ostenta una escasa mayoría en la Cámara Alta con 51 senadores, frente a los 49 demócratas."Era un gigante. Un icono. Un héroe americano. Pero aquí en casa, estamos orgullosos de llamarlo Arizoniano", escribió Ducey este sábado, tras conocerse el fallecimiento del senador."Al igual que muchos de nosotros, él no nació aquí, pero su espíritu, servicio y feroz independencia dieron forma al estado del que se convirtió en sinónimo", agregó el gobernador, quien no quiso dar detalles sobre el próximo nombramiento.Aunque el nombre que más suena para ocupar el escaño de McCain es el de su viuda, Cindy, los medios locales de Arizona han especulado sobre otros candidatos, como Kirk Adams, el jefe de gabinete del gobernador; y la exlegisladora estatal Barbara Barrett, la primera mujer republicana en presentarse como gobernadora en ese estado.Otros nombres podrían ser el exsenador Jon Kyl o la empresaria Karry Taylor Robson, ambos muy cercanos al gobernador.Ducey, quien opta a repetir mandato al frente de la Gobernación de Arizona en las elecciones de medio mandato que se celebrarán este noviembre, ya dijo hace tiempo que no se autodesignaría para el cargo.

