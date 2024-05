Pidió FGR retirar denuncia vs Corral

La candidata suplente a la senaduría por la coalición PAN–PRI–PRD, Adriana Fuentes negó retirar la denuncia interpuesta contra Javier Corral desde el 2021, luego de que, según comentó, fue visitada por agentes de la FGR para tratar de convencerle en desistir el procedimiento.

“No sé qué está pasando, no sé quién esté detrás de todo esto, sin embargo yo si le digo a Javier Corral: no voy a quitar mi denuncia”, dijo en un mensaje publicado en su cuenta oficial en Facebook.

La aspirante relató que agentes de la FGR la visitaron para convencerla de retirar la demanda que ya tiene tres años sin resolver. “Dicen que ya no tiene caso que le siga, que lo mejor es que ya me retire con esta denuncia porque realmente no tienen ellos ni los testigos suficientes y que no hay la suficiente información”, apuntó.

En abril del 2021, la entonces candidata priista a la alcaldía, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al Gobierno del Estado por las agresiones “brutales” que recibió junto con otros 14 manifestantes el pasado 12 de abril, cuando fueron detenidos al tratar de detener el arranque de las obras de la pretroncal en el bulevar Manuel Gómez Morín.

“Estamos denunciando a quien resulte responsable, pero como ustedes saben, las agresiones las sufrimos de parte de los policías estatales”, expuso la candidata priista al llegar a las instalaciones de la FGR. En su declaración, agregó, se menciona a “todo lo que tiene que ver con Gobierno del Estado”, y afirmó que ahí se incluye al gobernador Javier Corral.

La querella la presentó directamente ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

Expuso que durante su detención recibió trato indigno y la golpearon; ya detenida en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, le prohibieron hacer una llamada, mientras que en la Fiscalía, cerca de las 5:40 de la tarde, la liberaron junto con otras 14 personas que “fueron brutalmente agredidas”.

“Me citaron en la FGR…dicen que ya no tiene caso que le siga, que lo mejor es que ya me retire con esta denuncia porque realmente no tienen ellos ni los testigos suficientes y que no hay la suficiente información. Cómo que no hay información, cuando están los videos, cuando hay fotografías, cuando hay muchísima información de este tema”, apuntó la aspirante.

“Es una impunidad, es una impotencia lo que estamos, yo en lo personal, estoy viviendo. Quiero decirles que no voy a desistir, no voy a retirar esta denuncia”, apuntó.