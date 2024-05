Visita EP republicano en campaña... con Kyle Rittenhouse

Brandon Herrera, youtuber y candidato republicano al Congreso, hizo campaña en El Paso el lunes junto a Kyle Rittenhouse, el activista por los derechos de las armas mejor conocido por ser absuelto después de disparar y matar a dos hombres en una protesta en Kenosha, Wisconsin, en 2020.

Herrera se postula contra el actual republicano Tony Gonzales en la segunda vuelta de las elecciones primarias del partido del 28 de mayo para representar al Distrito Congresional 23, que se extiende desde San Antonio hasta el Lejano Oriente de El Paso e incluye gran parte de la frontera entre Texas y México. En las primarias del 5 de marzo, Gonzales ganó alrededor del 46% de los votos del distrito frente al 23% de Herrera en una contienda de cinco candidatos. El ganador de la segunda vuelta se enfrentará al candidato demócrata Santos Limón en noviembre.

A los periodistas se les prohibió ingresar al evento de campaña de Herrera en una trastienda de Rudy’s Country Store y Bar-B-Q en Joe Battle Boulevard. Había poco espacio disponible para estar de pie después de que decenas de personas llenaron la sala, que tenía una capacidad para 66 personas, para escuchar a Herrera y Rittenhouse.

Inicialmente, el evento de campaña estaba programado para llevarse a cabo en el puesto de la American Legion en Montana Avenue cerca de McRae Boulevard, pero se cambió apenas unas horas antes de que comenzara después de que El Paso Matters preguntó a la American Legion nacional sobre su política sobre eventos políticos.

La oficina de prensa nacional de la American Legion no respondió a una solicitud de comentarios. El sitio web de la organización no partidista dice que no puede “ayudar ni respaldar” a ningún candidato político.

“Cuando se utilizan las instalaciones del puesto para albergar a candidatos, el puesto debe eliminar los emblemas y las banderas de la Legión Estadounidense para evitar cualquier impresión de respaldo”, según el sitio web de la Legión Estadounidense. “A los candidatos de todos los partidos se les deben presentar las mismas oportunidades de utilizar las instalaciones en los mismos términos y condiciones que otros candidatos competidores”.

Herrera, de 28 años, es una personalidad de YouTube con muchos seguidores que se conoce con el nombre de “The AK Guy” y normalmente publica videos relacionados con armas de fuego. Creció en Carolina del Norte y se mudó a Texas en 2021.

En el condado de El Paso, Gonzales obtuvo el 43% de los votos y Herrera el 30%. Poco menos de mil 500 residentes del condado de El Paso votaron en la contienda.

Gonzales ha sido criticado por muchas organizaciones republicanas en su distrito por no ser lo suficientemente conservador en temas como armas, vigilancia fronteriza y matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue censurado el año pasado por el Partido Republicano de Texas.

Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el vicegobernador Dan Patrick, respaldaron a Gonzales, junto con la Asociación de Oficiales de Policía Municipal de El Paso. El congresista de Florida Matt Gaetz respaldó a Herrera.

Rittenhouse fue absuelto en noviembre de 2021 después de disparar y matar a dos manifestantes e herir a un tercero con un rifle de asalto estilo AR-15 en una protesta relacionada con Black Lives Matter cuando tenía 17 años. Declaró que actuó en defensa propia. Rittenhouse figura actualmente como director de divulgación de la organización Texas Gun Rights.

Desde abril pasado, Gonzales ha recaudado $3.7 millones y gastado $2.5 millones, según muestran los informes de finanzas de campaña. Herrera ha recaudado 1.2 millones de dólares y ha gastado más de 900 mil dólares en la campaña, según muestran los informes.

A finales de marzo, Gonzales tenía 1.5 millones de dólares, mientras que Herrera tenía 302 mil dólares disponibles.