Llega Velero con la llama de los Juegos Olímpicos a Marsella

Associated Press | La ciudad en el sur de Francia tenía previsto una ceremonia de bienvenida al atardecer

MARSELLA, Francia — El Belem, un velero francés de tres mástiles, llegó el miércoles de Marsella procedente de Marsella con la antorcha de los Juegos Olímpicos. La ciudad en el sur de Francia tenía previsto una ceremonia de bienvenida al atardecer. Los organizadores de los Juegos de París han prometido una celebración "fantástica" en la ciudad, donde el Viejo Puerto se encuentra bajo máxima seguridad. El fuego olímpico fue encendido en la antigua Olimpia el pasado mes antes de tomar rumbo a Francia. Partió de Atenas a bordo del Belem, un velero que zarpó por primera vez en 1896, y estuvo 12 días en alta mar tras el acto en Grecia. Más de un millar de embarcaciones acompañaron el desfile del Belem por la Bahía de Marsella. El navío anclará en un muelle del Viejo Puerto que se asemeja a una pista de atletismo. La ceremonia de recibimiento será al atardecer e incluirá el sobrevuelo de aviones de la Patrulla de Francia, el escuadrón acrobático de la Fuerza Aérea de Francia. "El regreso de los Juegos a nuestro país será una celebración fantástica", declaró Tony Estanguet, el presidente de los Juegos de París 2024. "Como un exdeportista, entiendo cuán importante es el inicio de una competición. Fue por eso que escogimos a Marsella, porque es sin duda una de las ciudades más enamoradas con el deporte", añadió Estanguet, campeón olímpico de canotaje en los Juegos de 2000, 2004 y 2012. La seguridad de los visitantes y residentes de Marsella ha sido una de las principales prioridades para las autoridades de Marsella, la segunda mayor ciudad de Francia con casi un millón de habitantes. Más de 8.000 agentes han sido movilizados en los alrededores del puerto, donde se espera que decenas de miles de espectadores se congregarán para la ceremonia.