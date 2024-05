Podría un gene causar algunos casos de Alzheimer

Nueva York.- Por primera vez, investigadores han identificado una forma genética de la enfermedad de Alzheimer que ocurre al final de la vida --- en personas que heredan dos copias de ese preocupante gene.

Desde hace tiempo, los científicos conocen un gene llamado APOE4 que es una de muchas cosas que pueden aumentar el riesgo de contraer el Alzheimer, incluyendo simplemente el envejecimiento.

La inmensa mayoría de los casos de Alzheimer ocurre después de los 65 años. Aunque una investigación publicada este lunes sugiere que las personas que tienen no sólo una sino dos copias del gene, tienen un factor de mayor riesgo, sino que es una causa de esa enfermedad mental.

Los hallazgos marcan una distinción que tiene “profundas implicaciones”, entre ellas, síntomas que empiezan de siete a 10 años antes que en otros adultos mayores que desarrollan Alzheimer.

Un 15 por ciento de los pacientes de Alzheimer tienen dos copias del APOE4, lo cual significa que esos casos “pueden ser rastreados a una causa, y esa causa está en los genes”.

Hasta ahora, se pensaba que las formas genéticas del Alzheimer eran sólo tipos que atacan a personas mucho más jóvenes y representan casi menos del 1 por ciento de todos los casos.

Científicos aseguran que la investigación hace que sea crucial desarrollar tratamientos que se enfoquen en el gene APOE4.

Algunos médicos no ofrecen el único medicamento que puede disminuir modestamente la enfermedad, el Leqembi, a las personas que tienen ese par de genes porque son especialmente propensos a tener efectos secundarios peligrosos.

Aunque esta noticia no significa que las personas acudan de inmediato a hacerse una prueba de genes. Es importante no asustar a la gente que tiene un historial familiar de Alzheimer porque esa dupla de genes no provoca la mayoría de los casos de la enfermedad.

Las personas que tienen dos copias del APOE4 han acumulado más amiloide a la edad de 55 años que los que sólo tienen una copia del gene “neutral” APOE3.

Las personas que es probable que tengan dos genes APOE4 tuvieron padres que padecieron el Alzheimer relativamente pronto, cuando tenían 60 años en lugar de 80 años.