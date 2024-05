De las madres entre las madres… las juarenses merecen más

A un par de días de una de las celebraciones más arraigadas de nuestra cultura, el Día de la Madre, bien vale la pena dedicar unos renglones a ellas.

Iniciando a nivel nacional, Inegi nos da la noticia de que para finales de 2023 en el país residían 38.5 millones de mujeres de 15 años y más que eran madres, esto, si consideramos que el país tenía en ese año 131.1 habitantes significa aproximadamente el 30 por ciento que de población total de México, de cada tres mexicanos, una es madre. Ahora bien, si consideramos ellas son el 52 por ciento de la población total, significa que hay 68.17 millones de mujeres desde cero hasta la de mayor edad y que de ellas, recordando el dato que el Inegi nos proporcionó sobre que se cuentan 38.5 millones de mujeres madres de 15 años y más, tenemos que ahora sí, solo considerando a las mujeres mexicanas, el 68 por ciento son madres: dicho en otras palabras siete mujeres de cada diez son madres, esto sin considerar el tema, muy sentido y grave por cierto, de que hay niñas que son madres antes de cumplir quince años, muchas de ellas sometidas a violación.

La situación por la que atraviesan muchas de nuestras jovencitas mexicanas no solo se limita a dibujar a una niña sosteniendo en sus brazos a un bebé que no es precisamente un muñeco: esa imagen por sí misma es por demás triste y habla mucho de una sociedad que no cuida no solo a sus niñas, sino también sus niños. El embarazo en adolescentes atenta sí, físicamente contra ellas, pero también las limita en cuanto a su educación y, por ende, su futuro y autonomía, la encadena a un círculo del cual difícilmente se liberará afectando, indudablemente, la calidad de vida de ella y de sus hijos.

Importante es que tres de cada 10 mujeres se declararon madres eran jefas de hogar: en nuestra ciudad, lo sabemos, este porcentaje en el 2020 es cercano al 35 por ciento cuando en el 2010 era del 25 por ciento también de acuerdo con Inegi: esta alza en el porcentaje proviene. Según algunos estudios, la violencia ha llevado a muchas mujeres a hacerse cargo del hogar al dejarlas viudas y, en muchos casos más, por la violencia. También se ha atribuido a la presencia de la maquila y cierta referencia por contratar obreras dada su “lealtad”, ya que valoran mucho el trabajo, pues son más responsables ante el compromiso que tienen de mantener a sus hijos y en muchos casos a sus padres. Muchas de ellas, el 64.4 por ciento, trabajan de manera subordinada ¿Sus ingresos? 46.7 por ciento, casi la mitad ganó ¡hasta un salario mínimo! El 31.3 por ciento percibió entre uno y dos salarios mínimos y solo 3.8 gana más de tres. El 3.5 por ciento eran empleadoras y el 5.3 no recibieron ningún pago. Casi la mitad trabaja entre 35 y 48 horas. Y las más perjudicadas entre las perjudicadas por tener mayor necesidad de ingresos: 68.1 % de las madres con seis o más hijos recibió hasta, y subrayo, hasta un salario mínimo.

Lo anterior nos habla de la situación difícil que viven las mujeres que trabajan y más aún las jefas de familia; esto vuelve a traer a cuenta la eliminación de las escuelas de tiempo completo y de las guarderías; dicho sea de paso y sin ningún tinte político reconozco el esfuerzo del gobierno del Estado por atender este segundo tema porque, entre las madres que declararon no haber trabajado aun teniendo necesidad de hacerlo, el 54 por ciento afirmó no tener quien cuidara a sus hijos, ancianos o enfermos. En contraste, cuando de cuidar a niños y jóvenes se trata es la madre quien en el 86 por ciento de los casos lo hace, 30.6 a personas con discapacidad y 33.9 a los enfermos temporales. No queda otra más que reconocer que se tiene una deuda en cuanto al apoyo que reciben las mujeres.

He escuchado decir a jovencitas que quieren alejarse del estereotipo que presenta el rol sacrificado de las mujeres que son madres, dicen que hoy día estamos muy lejos aquel que veíamos casi un siglo atrás en películas tipo “Corona de Lágrimas”: mujeres sumisas y sufridoras. Por lo poco que aquí revisamos -pues no hablamos de grupos como ciertas culturas indígenas- las estadísticas muestran que no estamos tan lejos de vivir situaciones de discriminación y sufrimiento casi novelescas, pero que son reales.

Se preguntarán por qué cuando hablo sobre los niños comparto datos y experiencias difíciles o negativas y ahora que toco el punto del día de la madre también; lo mismo sucede cuando se trata de temas urbanos; sin duda pensarán que reflejo visiones siempre negativas, imposible negarlo. Sin embargo, la intención no es otra que es invitar a explorar, hacer visibles realidades que están muy cerca de nosotros y que, por cierta “miopía social”, no las distinguimos: ya cada quien sabrá cómo responde a la invitación y hasta donde lo hace.

¡Felicidad a todas las madres de Ciudad Juárez en su día!