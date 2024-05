Educación no puede estar basada en prueba: Sheinbaum

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, advirtió que la educación del País no puede estar sustentada en pasar una prueba.

En conferencia en Veracruz, en donde estuvo acompañada por la candidata al Gobierno local, Rocío Nahle, se refirió a la prueba PISA, cuya participación de México estaba en duda, pero ayer fue confirmada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum indicó que pedagógicamente no puede ocurrir que el sistema educativo se convierta en un esquema de preparación para una prueba.

"No puede ser que la educación esté sustentada en pasar un examen, sino en enseñar, en aprender, desde la ciencia, las humanidades, la lectura y todo lo que representa el aprendizaje", detalló.

Refirió el caso de Finlandia, que tienes altos resultados en la prueba sin preparar a los estudiantes para ella

"Está demostrado, por ejemplo, que en Finlandia, con sistemas educativos distintos, tienen un nivel muy alto en la prueba PISA, pero no preparan a los jóvenes para la prueba PISA, que es distinto, espero que se entienda la diferencia", señaló.

Sheinbaum advirtió que el objetivo de la Nueva Escuela Mexicana es un buen sistema educativo integrado desde la educación básica hasta la media superior con un modelo de pedagogía más interdisciplinario que lo que había antes por materia.

La candidata presidencial aseguró que con ello, México obtendrá mejores resultados en la prueba PISA.

Sobre el Simulacro Estudiantil Universitario en el que obtuvo la ventaja, Sheinbaum dijo que el resultado es una muestra de que el proyecto de la llamada Cuarta Transformación ha permeado en los jóvenes.

"Me da mucho gusto que las y los jóvenes reconozcan el proyecto que representamos, eso significa que nuestro proyecto ha permeado a las y a los jóvenes y que hay relevo generacional en todo sentido, que hay una identidad de las y los jóvenes con el proyecto de la Cuarta Transformación y eso habla mucho de que no solamente son personas que reciben un apoyo, como han dicho algunas veces nuestros adversarios, sino que realmente es una nueva generación que está identificada con el proyecto de la Cuarta Transformación", dijo.

Consideró que además del proyecto, su aceptación entre los jóvenes se debe a que están viviendo el cambio que inició el Presidente Andrés Manuel López Obrador y a que su propuesta de Gobierno, en caso de llegar a la Presidencia, incluye a este sector.

"Nuestra propuesta siempre ha sido educación para los jóvenes, vivienda para los jóvenes, opciones de vida para los jóvenes, empleo para los jóvenes y también un país igualitario, en donde no se crezca con la idea de que lo más importante es el empleo independientemente del salario, sino un empleo justo, con buenos salarios y con acceso a todos los derechos" señaló.

De acuerdo con el Simulacro realizado ayer, en el que participaron 420 planteles de educación superior, Sheinbaum obtuvo el 65 por ciento de los votos, el emecista Jorge Álvarez Máynez 22.2 por ciento y la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, 7.7 por ciento.

La morenista dijo que otros factores de su aprobación entre jóvenes es su antecedente en la lucha estudiantil y que a diferencia de la oposición, su proyecto es por los derechos de este sector.

"La gran diferencia es que del otro lado hay privilegios y en nuestro proyecto lo que luchamos es por los derechos de las y los jóvenes. Entonces, eso permea en los jóvenes y, además, nuestros antecedentes de lucha estudiantil, que también hay una identidad con las y los jóvenes universitarios", afirmó.

Advierte caída de frente opositor

Sheinbaum aseguró que hay una caída del frente opositor en las preferencias electorales porque optaron por una campaña de odio.

Sostuvo que el PRI y el PAN están muy enojados. No obstante, dijo que ese enojo es entendible, porque no debe ser fácil ir entre 20 y 30 puntos abajo en las encuestas.

"Para nosotros, lo importante es que la esencia de una elección sean las propuestas y no esté enojo que trae la oposición, que por el otro lado, es entendible, no creo que sea fácil ir 20 puntos abajo, 30 puntos abajo en las encuestas, deben estar un poco molestos", dijo.

Sheinbaum atribuyó la caída del frente opositor a la campaña de odio por la que optaron y que hoy, afirmó, ya no funciona.

"Y también, pues una caída del frente del PRIAN, la verdad también se ve eso, porque ellos optaron por una campaña de odio y a lo mejor les funcionó en el 2006, pero eso ya no funciona, el pueblo de México lo que quiere son propuestas", indicó.

Cuestionada sobre las declaraciones de su contrincante, Xóchitl Gálvez, quien calificó como un desplante de arrogancia que calificara como un "trámite" la elección del próximo 2 de junio, Sheinbaum dijo que no entraría en debate con ella.

"No voy a entrar en debate con ella, no lo he hecho en los debates públicos. Nosotros tenemos propuestas", afirmó.

Sin embargo, reiteró que en la oposición hay mucho odio.

"En una parte hay mucho odio. Están muy enojados, la verdad", expresó.

Finalmente Sheinbaum aseguró que Rocío Nahle ganará la Gubernatura de Veracruz con al menos 20 puntos de ventaja.