Concede Oklahoma permisos para venta de mariguana

Oklahoma City— Más de mil 600 personas y negocios presentaron solicitudes para los permisos relacionados con el uso médico de la marihuana en Oklahoma el sábado, el primer día en que el Departamento de Salud del estado comenzó a concederlos.Los trámites en línea iniciaron a las 10:00 de la mañana en www.OMMA.ok.gov para todos los posibles pacientes, cultivadores, dispensarios y cuidadores interesados en el cannabis con fines terapéuticos. El departamento había recibido mil 054 solicitudes de pacientes, 634 de negocios y tres de cuidadores para el sábado por la tarde, según el portavoz Tony Sellars.Las autoridades concedieron el sábado 23 permisos a pacientes para poner a prueba el proceso de aceptación y el lunes reanudarán la aprobación de solicitudes, informó Sellars.Sellars aseveró que el estado recabó 1,5 millones de dólares en cuotas de solicitud el sábado.El vocero agregó que el proceso de la solicitud funcionó sin contratiempos salvo una pequeña falla que afectó a algunos usuarios de correo electrónico de Yahoo e iCloud. Algunas personas que utilizaron los servicios de correo electrónico de ambas firmas quizá no recibieron el correo de cortesía de confirmación, aunque Sellars indicó que la compañía proveedora del sistema trabaja para solucionar la falla. Por la tarde, Sellars explicó que las quejas habían cesado, si bien no había recibido información oficial de que el problema fue resuelto.Las solicitudes tienen que tramitarse en línea y no ante ninguna oficina de salud a nivel estatal o de condado. Se ha recomendado a las personas que necesiten una computadora para tramitar su solicitud que acudan a una biblioteca pública o pidan a un amigo o pariente que les facilite una.En junio, los electores aprobaron en una consulta estatal la autorización del uso médico del cannabis en Oklahoma.

