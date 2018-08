Buscará México replantear tratados de drogas

Ciudad de México– Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, anunció que planteará a la ONU una pauta interpretativa de los tratados internacionales en materia de drogas, que datan de la década de los 70.La finalidad, expuso al participar en el Foro Estrategia Banorte 2018, es flexibilizar las reglas y avanzar hacia la despenalización de drogas en nuestro país."Tenemos tratados internacionales desde 1970, sumamente rígidos en materia de combate a las drogas, yo creo que es hora y momento de replantearnos una reinterpretación cuando menos de estos tratados internacionales."Son tratados punitivos en materia de drogas, sumamente rígidos, nosotros queremos plantearle a Naciones Unidas una pauta interpretativa para poder lograr una despenalización de la droga en nuestro país", apuntó.La ministra en retiro dijo que también planean convocar a una conferencia internacional para "hacerse cargo" de la despenalización y el combate al crimen organizado.En entrevista posterior, Sánchez Cordero abundó que la idea inicial es avanzar hacia la despenalización de la mariguana, aunque en futuro, de la mano de la ONU, podría aplicarse también a la amapola con fines estrictamente medicinales."Hoy voy a platicar precisamente con la ONU, con las agencias en contra de la droga y el delito, tenemos que avanzar de la mano con la ONU. Es una pauta interpretativa que a lo mejor podemos nosotros hacerla a Naciones Unidas para poder flexibilizar un tratado Atan rígido como el que tenemos suscrito en los años 70 en materia de penalización y combate a la droga", expresó.En otro tema, la próxima secretaria de Gobernación advirtió que la cifra negra de homicidios en nuestro País podría alcanzar el doble de las cifras oficiales."Los homicidios que se cometen, que nuestras autoridades actualmente dicen que e estamos dentro de los rangos, 25 por cada 100 mil habitantes, yo no quisiera compartir esa cifra por varias razones."En materia de homicidios ya no se denuncian muchos de ellos, la cifra negra podría alcanzar el doble de lo que ha reconocido actualmente este Gobierno", señaló.Sánchez Cordero explicó que no se denuncian por varias razones como la debilidad de las Fiscalías a nivel local y federal, y por los riesgos de hacerlo."Si se denuncia corre riesgo la propia vida del denunciante y de su familia, y la tercera, porque hay un sistema de competencias que es un tema muy complicado en un Estado de Derecho", agregó.

