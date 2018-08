Ataca Donald de nuevo a la prensa, 'son partido de oposición'

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este jueves al frente formado por más de 350 periódicos estadounidenses por su preocupación sobre los embates del mandatario contra la prensa, a la cual el republicano llamó el partido de Oposición."Los medios de noticias falsas son el el partido de oposición. Es muy malo para nuestro Gran País... ¡Pero estamos ganando!" escribió Trump en Twitter.Cientos de diarios en Estados Unidos dedicaron espacios en sus ediciones del jueves a una defensa coordinada de la libertad de prensa y a contestar los ataques del Mandatario, quien ha declarado que algunos medios de comunicación son como enemigos del pueblo estadounidense.Cada uno de los medios impresos publicó una editorial, la cual generalmente es un artículo sin firmar que refleja la opinión de un consejo editorial sobre un tema en particular y está separado de las noticias y otras secciones en un diario.En la iniciativa participaron más de 350 periódicos de distinto alcance, tanto nacional como medios locales, entre ellos algunos con base en los estados que el republicano ganó en la elección de 2016. El periódico The Boston Globe informó que coordinó la publicación e incluyó una base de datos en su sitio de internet."La grandeza de Estados Unidos depende del rol de una prensa libre para decir la verdad a los poderosos", señaló el diario originario de Boston."Etiquetar a la prensa como 'el enemigo del pueblo' es tan antiestadounidense como peligroso para el pacto cívico que hemos compartido durante más de dos siglos", añadió.El presidente ha criticado con frecuencia a periodistas y ha calificado noticias que contradicen su opinión o posiciones políticas como noticias falsas o fake news.En febrero de 2017, Trump escribió en Twitter que los medios de noticias falsas como The New York Times, NBC News, ABC, CBS y CNN, no eran sus enemigos, sino el enemigo del pueblo estadounidense.Las palabras del Mandatario reflejan una opinión compartida por muchos conservadores de que la mayoría de los periódicos y otros medios de comunicación distorsionan, inventan u omiten hechos debido a un prejuicio en su contra."Periodistas y editores de noticias son humanos y cometen errores. Corregirlos es esencial para nuestro trabajo", publicó el Times."Pero insistir en que las verdades que no gustan son 'noticias falsas' es peligroso para la esencia de la democracia. Y llamar a periodistas 'enemigo del pueblo' es peligroso, y punto", añadió.

