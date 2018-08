Sessions está paralizado de miedo: Donald

Bedmisnter, Nueva Jersey– El sábado el presidente Trump subió de tono sus ataques contra el procurador general, Jeff Sessions, describiéndolo como “paralizado de miedo” por un tema relacionado con la investigación sobre Rusia acerca del cual el presidente ha despotricado en privado con sus colaboradores por considerar que ha sido poco cubierto por la prensa.En su más reciente exabrupto Trump utilizó algunos de los calificativos más severos que ha empleado contra Sessions, a quien el presidente reprocha declararse no apto para dirigir la investigación del Departamento de Justicia sobre una posible colusión entre el equipo de campaña de Trump y funcionarios rusos en el 2016.“Yo nunca he visto nada tan amañado en mi vida”, escribió en Twitter Trump, refiriéndose a los reportes en torno a los encuentros entre un funcionario del Departamento de Justicia y un exespía británico que contribuyó a recopilar un archivo con acusaciones sin verificar pero potencialmente nocivas sobre Trump. “Nuestro procurador general está paralizado de miedo y desaparecido en acción”.Los reportes, publicados básicamente en medios de prensa conservadores, sugieren que el exespía, Christpher Steele, continuó reuniéndose con un funcionario de alto rango del Departamento de Justicia, Bruce Ohr, inclusive después de que la dependencia dejó de recurrir a él como informante.Durante meses, los republicanos han atacado a Ohr debido a que su esposa, Nellie Ohr, fungió como contratista de Fusion GPS, la empresa de investigaciones de oposición que contrató a Steele. Pero Ohr trabajaba en el Departamento de Justica en antinarcóticos, no contrainteligencia, sin tenerse conocimiento de que haya tenido algo que ver con la indagatoria acerca de Rusia.En repetidas ocasiones el presidente ha insistido en que la investigación empezó con el archivo, financiado parcialmente por aliados de Hillary Clinton, pero la indagatoria se inició, en parte, debido a la información que un diplomático dio respecto a un asesor de campaña de Trump.El presidente ha continuado asimismo criticando a Sessions, acusando a su procurador general de adoptar una posición “débil” en las acciones judiciales contra Clinton por asuntos que el Departamento de Justicia desde hace largo tiempo considera resueltos.

