Acusa Xóchitl que con Claudia seguiría la pérdida de dinero

Ciudad de México.- Con Claudia Sheinbaum seguiría la pérdida de dinero público y puede haber una catástrofe económica, alertó Xóchitl Gálvez ante el Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Expuso que la candidata de Morena mantendría la política aplicada con Pemex y Comisión Federal de Electricidad, no habría inversión en energías limpias ni mayor inversión privada.

"La señora de frente no lo va a hacer, porque no va a tocar a CFE, no va a tocar a Pemex, va a seguir perdiendo dinero. Va a seguir metiendo la economía en un brete, porque no va a contradecir al presidente. ¡Qué bueno que no va a ganar porque nos llevaría a un desastre!", dijo entre aplausos de los asistentes.

"Obviamente, tenemos que hacer un manejo responsable de la economía, y no puede haber una economía responsable si no pensamos en Pemex, no podemos seguir perdiendo dos billones de pesos en un sexenio en Pemex", agregó sobre el manejo de la economía para el próximo sexenio.

Al exponer sus propuestas, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México también alertó que no crecerá la economía si se mantienen los altos niveles de inseguridad y violencia.

Dijo que es "brutal" la inseguridad y ya está fuera de control.

Expresó preocupación por cómo la extorsión y el cobro de piso es un problema extendido en el país, que afecta a empresarios de todos los niveles, agricultores y transportistas.

"Entonces, lo primero que les quiero decir es que no hay posibilidades de un crecimiento económico si no resolvemos el tema de la violencia y de la inseguridad. Tenemos que tomarlo como la prioridad número uno y lo va a ser en mi gobierno.

"Tengan la certeza que estamos dibujando la mejor estrategia de seguridad pública con varios especialistas porque el problema ya está fuera de control", expuso.

Al exponer el compromiso de generar seguridad, añadió que sólo así se va a lograr mayor inversión y con ello el crecimiento económico que no logró el actual gobierno.

Explicó que hay estados que podrían ser muy atractivos para la inversión del nearshoring, como Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, pero el tema de la seguridad en estos estados, dijo, empieza a ser un problema para asegurar inversiones.

Consideró que Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro todavía estarían en "límites permitidos", pero no se pueden soltar.

"No podemos permitir que la inseguridad siga creciendo.

"Y obviamente hay estados donde difícilmente llegaría la inversión como Zacatecas, como Michoacán, donde de plano las condiciones, Guerrero, por ejemplo, Chiapas en este momento, pues difícilmente va a haber inversionistas que se animen ante los niveles de inseguridad. Morelos es otro estado que en este momento está muy complicado", explicó.

Aseguró que la solución de la seguridad hará que el país genere más empleos y pueda crecer económicamente.

"Nosotros sí queremos crecer económicamente, nosotros sí queremos aprovechar esta oportunidad del nearshoring", sostuvo.

Gálvez reiteró las propuestas de construir 5 millones de viviendas y no cobrar Impuesto Sobre la Renta a trabajadores que ganen hasta 15 mil pesos, a fin de posibilitar que tengan un ingreso adicional y no signifique un costo más para las empresas.