Melania y Donald Trump no duermen juntos: Stormy Daniels

Ciudad de México.- La actriz porno Stormy Daniels subió al estrado el martes en Nueva York, ofreciendo detalles explosivos sobre su supuesto encuentro con Donald Trump en la década de 2000.

Durante su testimonio bajo juramento, Daniels afirmó que Donald le confesó que él y su esposa, Melania Trump, duermen en habitaciones separadas.

La actriz, de 45 años, dijo que el ex presidente le confesó eso luego de que le preguntó sobre su relación con Melania, a lo cual contestó que "no se preocupara por eso".

Aparentemente Trump le reveló a Daniels que él y Melania tenían habitaciones separadas y que ni siquiera dormían en la misma cama.

Cabe mencionar que Melania ha sido una figura notablemente ausente durante los procedimientos judiciales en los que se ha visto envuelto su esposo.

La falta de la ex primera dama en estos eventos no debe interpretarse como un abandono, sino más bien como una elección personal de no asistir a audiencias judiciales prolongadas, según CNN.

Stormy Daniels también compartió otros detalles picantes sobre su encuentro con Trump. Alegó que durante su cita, golpeó el trasero del magnate con una revista enrollada, un gesto que aparentemente recreó en el estrado durante su testimonio.

Asimismi, dijo que Trump, de 77 años, mostró interés en la industria del porno y le preguntó sobre su estado de salud sexual, preguntándole si estaba libre de enfermedades de transmisión sexual.

El juicio de este martes se centra en la acusación de que Donald Trump y su equipo pagaron dinero a Daniels para que guardara silencio sobre su presunta aventura.