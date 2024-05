No den su credencial de elector: Sheinbaum

Yucatán, México.- El mitin de la morenista Claudia Sheinbaum en este Municipio se convierte en un rosario de advertencias hacia el frente opositor en la entidad.

Que si están comprando el voto, que si están fomentando una campaña de miedo o que si están pagando a familias para bajar lonas de las casas.

Hasta la candidata presidencial pide no dar la credencial de elector, aún cuando presume que Morena y sus aliados van arriba en las encuestas.

"(Hay que) salir a votar, no dejar que nadie venga a comprarnos la voluntad, es más, si vienen y ofrecen algo, lo tomamos y como dice el presidente: el 2 de junio toma tu voto", sugiere.

"Lo que no debemos hacer nunca es entregar la credencial de elector, porque a veces vienen y ofrecen dinero por una credencial. ¿Qué objetivo tiene? Pues que no salgamos a votar el 2 de junio, entonces, la credencial de elector es el arma más poderosa que tiene el pueblo de México".

Quien inicia los señalamientos hacia la coalición PAN-PRI-Nueva Alianza en el Estado es Jessica Saiden Quiroz, candidata a diputada federal de Morena.

Ante Sheinbaum, acusa que se está buscando infundir el miedo entre el electorado, por ejemplo, que está en riesgo la seguridad en la entidad.

"Hoy estamos hartos y hartas quienes llevamos casi 20 años caminando en esta lucha, sobre todo nosotras las mujeres, (...) y que hemos visto las necesidades que hay en todo el Estado, no solo en este Municipio", expresa.

"A mí me da mucho coraje que hoy, a unas semanas de las elecciones, estén tratando de infundirnos miedo, aquí hemos construido esta campaña limpia a base de propuestas y eso se va relajar este 2 de julio. No queremos más corrupción, no queremos más mentiras".

Aunque no lo manifesta, se trata una reacción a lo dicho por el candidato panista a la Gubernatura, Renán Barrera, quien afirmó que está en juego la seguridad.

"Yucatán va seguir siendo un Estado seguro, va seguir siendo un estado donde aquí todas las familias de México, por supuesto, van a seguir llegando a vivir", añade Saiden.

El expriista convertido en morenista, Jorge Carlos Ramírez Marín, pide no confiarse el 2 de junio porque, asegura, "van a venir por tu voto".

"Van venir primero a comprar tu consciencia, pero en ese momento les vas a decir que ese 2 de junio es el día en el que tú eres igual que cualquiera, que el hombre más rico de México, porque tu voto vale uno y el de cualquiera vale uno", expresa.

"No nos van a comprar. Van a querer comprarte, pero por seis años les habrás entregado tu voluntad. No podemos permitir que eso pase, van a querer confundirte".

Joaquín "El Huacho" Díaz, candidato morenista a la Gubernatura, acusa que sus adversarios le están apostando al miedo y no a las propuestas.

"Vean la diferencia de las campañas y las propuestas, nuestros adversarios le apuestan al miedo, a una campaña de odio, a una campaña que incita a la violencia", sostiene.

"Y que ya costó una vida humana en el Municipio de Chankom; mientras que en Morena, PT y Verde nuestra campaña es de alegría, de esperanza".

"Huacho" también advierte que sus opositores están pagando a las familias para que bajen sus lonas o borren las bardas de los candidatos morenistas.

"Podrán borrar de las bardas el nombre de Claudia Sheinbaum, pero no la van a borrar el corazón de los yucatecos que ya decidieron hacerla Presidenta", añade.

'Están desesperados'

Con la confianza que le dan las encuestas, Sheinbaum asegura que sus opositores, el "PRIAN", están desesperados.

Al grado, dice, que le inventan que de ganar la Presidencia va cerrar las iglesias.

"Ayúdenos a difundir que es absurdo, ridículo, esto que están diciendo de que queremos cerrar las iglesias, totalmente falso, falso. Nosotros respetamos a todos y respetamos a todas", agrega.

"Y por eso, porque los vemos tan desesperados, intentando tanta cosa, eso nos da la certeza, la fuerza, la entereza, para ganar el próximo 2 de junio".