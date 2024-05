Vuelve Britney Spears a conducir pese a lesión en el pie

Ciudad de México.- A pesar de su reciente lesión en el pie derecho, Britney Spears ha vuelto a ponerse al volante.

La "Princesa del Pop" fue vista conduciendo por Thousand Oaks, California, en su Mercedes-Benz blanco, menos de una semana después de su incidente en el Chateau Marmont, donde sufrió una lesión grave en el pie, según TMZ.

Cabe recordar que Spears y su novio, Paul Soliz, estaban en el famoso hotel la semana pasada cuando una discusión en su habitación se extendió al pasillo.

Varios huéspedes del lugar escucharon a la cantante gritar, lo que llevó a algunos a llamar a los paramédicos por temor a que estuviera sufriendo un colapso mental.

No obstante, se reveló que la causa de la conmoción fue una grave lesión en el pie derecho, que presentaba moretones e intensa hinchazón al día siguiente.

"Me pasó algo en el pie y es posible que tengan que hacerme una cirugía... Crucemos los dedos, ojalá y no", escribió la intérprete de "Oops!...I Did It Again" en redes sociales.

A pesar del dolor, Spears fue vista detrás del volante de su automóvil, aunque en otro momento del día, fue su novio quien conducía mientras ella ocupaba el asiento del pasajero.