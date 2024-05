Por error, le siguen pagando a regidora de NCG que renunció

Nuevo Casas Grandes.- La exregidora de la cartera de Desarrollo Urbano, Cinthia Rubio Tabarez, acudió el día de ayer a la Presidencia Municipal para regresar un dinero que se le había depositado por error, ya que ella presentó ante la última sesión de Cabildo del miércoles 24 de abril, un oficio solicitando su licencia definitiva, por lo que ya no pertenece al Ayuntamiento ni debe seguir recibiendo la dieta.

“Ese dinero no me corresponde, durante el desempeño de mi trabajo busqué siempre conducirme con honestidad y distinguirme por trabajar en bien de la ciudadanía, así que vengo a devolver este dinero que me fue depositado por error, porque lo que menos quiero es que me señalen por esto y mucho menos que vaya a tener una observación ante la Auditoría Superior del Estado”, indicó la exregidora.

A cargo de la cartera de Desarrollo Urbano, Cinthia Rubio fue la que descubrió y documentó el robo de 15 terrenos municipales que la entonces presidente municipal, Cynthia Marina Ceballos Delgado, se había adjudicado aprovechando su cargo, corrompiendo la función de los departamentos de Desarrollo Urbano, Catastro y Tesorería para vender esos predios como si fuera de su propiedad privada.

El destape de esos actos de corrupción derivaron en la aprehensión de Cynthia Ceballos en noviembre de 2023, por parte de elementos de la Fiscalía Anticorrupción.

Su última intervención fue semanas antes de presentar su licencia definitiva, cuando al presentar el dictamen de 3 solicitudes de terreno municipal para su venta, señales que la ahora Alcaldesa suplente, Edith Escárcega Escontrías en contubernio con varios regidores, aprobaron que a una de las solicitantes el municipio le regalara el terreno que debía vendérsele.

La solicitante resultó ser tía de la regidora de Hacienda, Yensi Guadalupe Chafino Cabral y clienta de la propia Edith Escárcega cuando estaba fuera de la Presidencia, por lo que la regidora fue la única que votó en contra de esa decisión por considerarla “viciada”.

Ahora, a 12 días de haber dejado el Ayuntamiento de manera definitiva como regidora, Cinthia Rubio regresó a la Presidencia Municipal para entrevistarse con el Tesorero Municipal y reportar la anomalía, quien giró instrucciones para que en caja se le recibiera a la ciudadana la cantidad de 7,816.80 pesos que le fueron depositados por error.

Al parecer, dijo Cinthia Rubio, su solicitud no fue canalizada a tiempo al departamento de Tesorería, por lo que no tuvieron a tiempo su licencia definitiva y se originó el pago normal de su dieta, pero considerando que eso recae en una anomalía administrativa, para no ser parte de ella fue que la exregidora decidió acudir a Presidencia para regresar ese dinero.