Mujer ahoga su hija autista en un río y se da a la fuga

Ciudad de México– Dice una frase que la 'realidad supera a la ficción' y tristemente no hay nada más cierto que eso.Recientemente se dio a conocer un caso que parece sacado de una macabra película de terror: una mujer ahogó en un río a su hija autista.De acuerdo con Tampa Bay Times, el horroroso hecho ocurrió en la ciudad de Tampa, Florida y la víctima mortal fue Je`Hyrah Daniels, una niña de cuatro.Según testigos, su madre, Shakayla Denson, de 26, entró al agua forzando a su hija y después de nadar unos minutos la abandonó en medio de la corriente.Cuando las autoridades fueron alertadas de la situación rápidamente acudieron al lugar. Luego de intensa búsqueda lograron recuperar el cuerpo de la menor inconsciente.La niña fue trasladada a un hospital donde minutos más tarde fue declarada muerta.Los informes señalan que cerca de una hora antes de los hechos, Denson había robado un vehículo de un estacionamiento en compañía de la pequeña.La sospechosa fue capturada en la noche de ese mismo día y enfrenta cargos por asesinato en primer grado, abuso gravado de menores y robo de vehículos.Un mes antes del incidente Denson dio a conocer por Facebook que su hija sufría de autismo. No obstante, los investigadores no han relacionado el autismo con el incidente, aunque la mujer había confesado a trabajadores de bienestar infantil que era difícil ser madre soltera de un pequeño con necesidades especiales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.