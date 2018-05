Revelan preguntas de fiscal para Trump por Rusiagate

Washington— Robert Mueller, el fiscal especial que investiga la interferencia electoral rusa, tiene alrededor de cuarenta preguntas para el presidente estadounidense, Donald Trump, que se centran sobre sus vínculos con Rusia y una posible obstrucción de justicia, según la lista obtenida por The New York Times.Las preguntas se refieren principalmente a los despidos del director del FBI, James Comey, de su primer asesor de seguridad nacional, su tratamiento del fiscal general Jeff Sessions y una reunión en la Torre Trump en 2016 entre funcionarios de campaña y rusos que ofrecían información sobre Hillary Clinton.También tocan los negocios del presidente; cualquier discusión con su abogado personal, Michael Cohen, sobre un negocio inmobiliario en Moscú; si Trump sabía de algún intento por parte de su yerno, Jared Kushner, para establecer un canal de apoyo a Rusia durante la transición.Además, quiere preguntarle sobre los contactos que tuvo con Roger Stone Jr., un asesor de larga data que afirmó tener información privilegiada sobre los hackers demócratas por correo electrónico y lo que sucedió durante su viaje en 2013 a Moscú para el concurso Miss Universo.Las preguntas proporcionan una vista más detallada dentro de la investigación de Mueller, que ha estado envuelta en secreto desde que fue nombrado hace casi un año.La mayoría se relaciona con una posible obstrucción de la justicia, lo que demuestra cómo creció una investigación sobre la intromisión electoral de Rusia para incluir un examen de la conducta del presidente en el cargo.Entre ellos se encuentran consultas sobre cualquier discusión que Trump tuvo sobre sus intentos de despedir al propio Mueller y sobre lo que el presidente sabía sobre las posibles ofertas de indulto para Mike Flynn."¿Qué esfuerzos se hicieron para contactar a Flynn sobre la búsqueda de inmunidad o posible perdón?", planeó preguntar Mueller, según las preguntas leídas por los investigadores del abogado especial a los abogados del presidente, quienes los compilaron en una lista.Ese documento fue proporcionado a The Times por una persona ajena al equipo legal de Trump.Algunas preguntas revelan que Mueller todavía está investigando la posible coordinación entre la campaña de Trump y Rusia."¿Qué conocimiento tienes de cualquier intento de tus asesores, incluido de (el exjefe) Paul Manafort, a Rusia sobre posible apoyo a la campaña?", es otra de las preguntas. Tal alcance no se ha revelado públicamente.El fiscal especial también solicitó información del presidente sobre su relación con Rusia. A Mueller le gustaría preguntarle a Trump si tuvo alguna discusión durante la campaña sobre cualquier reunión con el Presidente Vladimir Putin y si habló con otros sobre las sanciones estadounidenses contra Rusia.Además, Mueller busca hacerle preguntas sobre su racionamiento para el despido del director del FBI, James Comey.Mueller ha perseguido durante meses interrogar al Presidente, quien a su vez ha accedido.Los abogados del mandatario han estado negociando los términos de la entrevista por la preocupación de que su cliente pueda proporcionar declaraciones falsas o se distraiga fácilmente.

