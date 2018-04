Trump amenaza con cerrar frontera si no hay seguridad

Washington Township, Michigan– El presidente Donald Trump proclamó hoy el inicio de la construcción del muro en la frontera con México, pero advirtió que cerrará la frontera si no se logra la seguridad.“Si no tenemos seguridad fronteriza, vamos a cerrar la frontera”, dijo en un mitin político en un parque de Michigan, donde se lanzó contra las familias de inmigrantes centroamericanos que integran la Caravana del Viacrucis del Migrante.Trump sostuvo que las “patéticas” leyes de Estados Unidos permiten que los migrantes lleguen a la frontera, pidan asilo, sean entrenados por sus abogados para saber qué decir para poder ser liberados y después no regresar a sus citas migratorias.“Debemos tener fronteras fuertes”, exclamó Trump. En respuesta, los asistentes respondieron a coro: “Construye el muro, construye el muro”.“¿Están viendo ese desbarajuste con la caravana? Nuestras leyes son tan débiles, tan patéticas, por culpa de los demócratas, Nancy Pelosi y Charles Schumer”, señaló Trump sobre la Caravana de Viacrucis del Migrante. “Vamos a construir el muro, ya empezamos”, remató.El vicepresidente Mike Pence viajará el lunes a la frontera Estados Unidos-México para recibir un informe sobre la construcción de una sección de muro en la zona de Calexico.La Casa Blanca informó hoy en un breve comunicado del viaje de Pence, su segunda visita a la frontera después de que en febrero se desplazara a Texas para examinar junto a miembros de su Gobierno la zona del Valle del Río Grande, uno de los puntos más usados por los inmigrantes para cruzar.Pence se dirigirá a los miembros de la Patrulla Fronteriza el lunes en la base de la Armada de Estados Unidos llamada El Centro, en la ciudad Imperial (California) y que sirve de sede a la Patrulla Fronteriza con la responsabilidad de vigilar 56 kilómetros de los 3 mil 180 que separan a Estados Unidos de México.Desde el mes pasado, Trump proclamó el inicio de la construcción de su muro en la frontera con México, pero se trata en realidad de la compostura de una vieja barda metálica en Calexico. El Congreso prohibió usar dinero del presupuesto para su muro de concreto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.