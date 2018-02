Este miércoles la líder minoritaria del Congreso Nancy Pelosi dijo que ella y “un gran número” de otros demócratas se opondrán al convenio presupuestal destinado a mantener en funcionamiento al gobierno a menos que se le garantice una votación sobre algún proyecto de ley inmigratoria, dijo The Washington Post.La media se dio en el marco de la creciente ira de los liberales de la Cámara Baja y activistas inmigratorios mientras los líderes congresistas parecían a punto de anunciar un extenso acuerdo presupuestal para dos años sin abordar la situación de los denominados dreamers. Si bien por el momento no resultó claro cuántos demócratas seguirían el llamado de Pelosi, el anuncio generó nueva incertidumbre en torno a si los líderes congresistas podrán finiquitar el convenio como se tenía planeado el miércoles.El presunto acuerdo presupuestal para elevar los topes en las partidas militares y en los programas domésticos y a fin de agregar a la deuda cientos de miles de miles de millones de dólares ya estaba amenazado con una rebelión de la derecha, pues los representantes conservadores se enfurecieron por los gastos al alza.Sin medidas congresistas, el Gobierno empezará a suspender operaciones el jueves a la medianoche.En el Senado, el mes pasado el líder mayoritario Mitch McConnell, quien es republicano, puso fin a cese de actividades garantizando un debate inmigratorio en el pleno. Pelosi, una demócrata, dijo desear que el vocero republicano del Congreso Paul D. Ryan haga la misma promesa.“Sin ese compromiso del portavoz Ryan, comparable al compromiso del líder McConnell, este paquete no cuenta con mi respaldo ni el respaldo de gran número de miembros de nuestra bancada”, dijo Pelosi.La vocera de Ryan AshLee Strong señaló que el portavoz “ya ha manifestado en repetidas ocasiones nuestra intención de hacer una propuesta de reforma sobre el DACA y la inmigración —una que el Presidente apoye”.Al no esperarse que el convenio aborde a los dreamers ni ningún otro tema inmigratorio, Pelosi tiene que responder a furiosos integrantes de su base, e intentar tranquilizarlos.La líder minoritaria afronta extensa presión interna por parte de los miembros de su bancada que apoyan a los inmigrantes y en los últimos meses han impulsado implacablemente el uso de su influencia en la minoría del Congreso a fin de amarrar protecciones para los dreamers. De los 193 representantes demócratas, sólo 45 respaldaron el convenio que reanudó el mes pasado las actividades gubernamentales tras una suspensión de tres días.

