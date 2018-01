La semana pasada el asesor especial Robert S. Mueller citó a Stephen K. Bannon, el exjefe de estrategas del presidente Trump, para que atestigüe ante un jurado especial como parte de la investigación en torno a posibles vínculos entre colaboradores de Trump y Rusia, de acuerdo con una persona que conoce en forma directa el asunto, informó The New York Times.La medida representa la primera ocasión de que se tenga conocimiento que Mueller haya recurrido a un citatorio ante jurado especial a efecto de pedir información a algún integrante del círculo cercano de Trump. La asesoría especial ya había emitido citatorios a fin de solicitar datos referentes a colaboradores de Trump y sus posibles nexos con Rusia u otros gobiernos extranjeros.Ayer un panel congresista dio a Bannon un segundo citatorio para rendir testimonio.El citatorio de Mueller podría constituir una táctica de negociación. Probablemente permita a Bannon no presentarse ante el jurado especial si accede a que en un entorno menos formal que las oficinas de la asesoría lo interroguen agentes investigadores respecto a los vínculos entre los colaboradores de Trump y Rusia y sobre el comportamiento del Presidente en su cargo, de acuerdo con la persona, quien no quiso ser identificada para hablar sobre el caso. Pero no quedó clara la razón de que Mueller trate a Bannon en forma distinta que a la docena de funcionarios de la administración interrogados en el curso de los últimos meses del año pasado y a quienes nunca se citó.El citatorio constituye un indicio de que Bannon no es personalmente el objetivo de las indagatorias. Las reglas del Departamento de Justicia sólo permiten a los fiscales citar en circunstancias especiales a quienes son investigados.El martes, Bannon fue interrogado a puerta cerrada por 10 horas ante el Comité de Inteligencia del Congreso, el cual también investiga la interferencia rusa en las elecciones. La junta se tornó contenciosa debido a que Bannon dijo en repetidas ocasiones que no respondería preguntas, citando el privilegio ejecutivo. Eventualmente el comité citó a Bannon con el propósito de obligarlo a dar respuestas.Algunos expertos legales señalaron que el citatorio de Mueller podría representar un indicio sobre la intensificación de las indagatorias, mientras que otros mencionaron la probabilidad de tratarse simplemente de una táctica destinada a persuadir a Bannon a cooperar con la investigación. Los expertos consideraron asimismo que podría ser un mensaje para Bannon de que, a pesar de las amenazas legales de Trump, él debe colaborar totalmente con los investigadores.

