Despiden a empleado federal por filtrar foto de Rick Perry

Como fotógrafo del Departamento de Energía, Simon Edelman regularmente asistía a las reuniones con el secretario Rick Perry y tomaba fotografías para cuestiones oficiales.Ahora, perdió su empleo y está buscando la protección que se otorga a los delatores después de filtrar fotografías de Perry reuniéndose con un importante donador del presidente Trump de la industria energética.A finales del año pasado, Edelman relató que compartió fotos con periodistas que tomó en una reunión privada entre Perry y el donador a la campaña, Robert E. Murray, jefe de una de las empresas mineras de carbón más grandes del país, Murray Energy.En una foto aparecen los dos hombres abrazados, en otra, captó la cubierta de un “plan de acción” confidencial que Murray llevó a la reunión que se efectuó el pasado mes de marzo, en el que solicita políticas y cambios regulatorios que fueran amigables para la industria del carbón.Demócratas y algunos grupos ambientales decomisaron las fotos como evidencia de la línea directa que tiene la industria energética con Perry, quien había desempeñado ese puesto durante menos de un mes cuando se efectuó la reunión.Edelman, quien no había dado a conocer su identidad como la fuente de donde provinieron las fotos, dijo en una entrevista que quería dejar al descubierto la cercana relación que había entre los dos hombres.Basado en el “plan de acción” y las conversaciones que escuchó, Edelman comentó que Perry había inclinado la política energética de la administración para favorecer a Murray Energy y otras empresas dedicas al carbón.“Al parecer, eso es lo correcto –el ejercitar los derechos que me confiere la Primera Enmienda para divulgar la información”, dijo Edelman, quien había trabajado en la agencia desde el 2015 y cuyas tareas incluían fotografiar los eventos que la agencia promovía en los medios de comunicación, en la web y en otras partes.Un día después que fueron publicadas las fotos por In These Times, una revista liberal, el Departamento de Energía despidió a Edelman, le decomisó su laptop personal y lo acompañó a la salida de las oficinas centrales en Washington, dijo.Posteriormente le dijeron, sin ninguna explicación, que su contrato laboral no había sido renovado, según muestran correos electrónicos internos de la agencia.Actualmente, Edelman entregó una queja ante el inspector general del Departamento de Energía, y de acuerdo a su abogado, está tratando de obtener la protección federal que se le proporciona a los delatores.En su sitio en la web, el Departamento de Energía hace notar que es ilegal tomar represalias contra los delatores, quienes están usualmente protegidos cuando alertan a un supervisor o inspector general sobre información que ellos creen razonablemente que constituye un abuso de autoridad u otra conducta inadecuada.En la queja, Edelman acusa a la agencia de represalias y solicita que lo reintegren a su empleo o por lo menos, quiere recuperar su laptop y otras pertenencias personales.Además, Edelman acusó a un ex colega de alentarlo a borrar las fotos de Perry y Murray, que Edelman y su abogado argumentan son documentos públicos.El Departamento de Energía rechazó discutir sobre las circunstancias que rodean el empleo de Edelman, el estatus de las fotos o los detalles de su queja, sin embargo, una portavoz catalogó sus acusaciones como “ridículas”.Edelman acompañó su queja con correos electrónicos y otros documentos, aunque algunos argumentos sólo se basan en sus declaraciones.“Están basados en sus propias opiniones subjetivas y agenda personal”, dijo la portavoz, Shaylyn Hynes, en un correo electrónico.“Miembros de la industria y otros accionistas visitan diariamente el Departamento de Energía. El secretario recibe sus comentarios y propuestas para fortalecer el sector energético estadounidense. Esa reunión no fue algo diferente”.Un portavoz de Murray comentó que el ejecutivo de las minas de carbón “no recuerda las declaraciones exactas que presuntamente hizo hace un año”.El portavoz Gary Broadbent, agregó que “Murray ha dicho frecuentemente que la administración Trump debe avanzar para tener una electricidad confiable y de bajo costo para todos los estadounidenses y proteger los empleos en las minas de carbón”.Los documentos confidenciales que Murray llevó a la reunión con Perry, solicitaban “la rescisión de las regulaciones en contra del carbón de la administración Obama” y el recorte del staff de la Agencia de Protección Ambiental “por lo menos a la mitad”, de acuerdo a las partes visibles de las fotografías de Edelman.La semana pasada, The New York Times obtuvo una copia de un memorándum escrito por Murray, y reportó que la administración Trump había concluido o estaba a punto de cumplir con la mayoría de las 16 políticas y solicitudes regulatorias contenidas en la misma.Murray le comentó a The Times que los dos memorándums cubrían básicamente el mismo material.Edelman, quien es demócrata, ingresó al Departamento de Energía durante la administración del presidente Barack Obama hace dos años, después de producir videos para una empresa de consultoría en Chicago y desempeñarse como director creativo para la campaña electoral del ex gobernador Pat Quinn de Illinois.Después de la elección de Trump, Edelman comentó que recibió responsabilidades más grandes, incluyendo el fotografiar las reuniones de Perry.La queja presentada por Edelman ofrece una mirada detrás de bambalinas de la reunión que se llevó a cabo el 29 de marzo entre Perry y Murray, quienes han sido amigos durante muchos años.Además de que su empresa contribuyó con 300 mil dólares para la inauguración del presidente –y de que personalmente llevó a cabo un evento para recaudar fondos para Trump durante su campaña– Murray ha apoyado financieramente a Perry, quien fue gobernador de Texas y también se postuló para presidente.En un comunicado, el portavoz de Murray comentó que la empresa había apoyado a los republicanos “que han sido acérrimos defensores de la industria del carbón de Estados Unidos y de los empleos y hogares de las familias que dependen de ella, además de generar un combustible confiable, de bajo costo para asegurar la electricidad para todos los estadounidenses”.Según la queja presentada, la reunión empezó cuando Perry le dio a Murray “un gran abrazo de oso”. Una vez que se enfocaron en los negocios, Murray le presentó el memorándum. “Esto es lo que hay que hacer”, insistió Murray.Perry replicó, “Yo creo que podemos ayudarte con esto”, de acuerdo a la queja.Molesto por ese diálogo, Edelman dijo que permaneció unos 15 minutos escuchando, hasta que llamó la atención de un funcionario de la agencia.“¿Qué más tiene que hacer este fotógrafo aquí?, preguntó el funcionario.Las fotos no recibieron mucha atención durante meses.Luego, en septiembre, Perry propuso que la Comisión Federal para la Regulación de Energía adoptara una regla que podría aumentar los rendimientos financieros de las plantas de electricidad que fueran capaces de acumular por lo menos el equivalente a 90 días de combustible –un plan que podría subsidiar efectivamente a las plantas de carbón y de energía nuclear que estaban teniendo problemas, particularmente en áreas en donde opera Murray.Sin ese cambio, advirtió Perry, las plantas podrían cerrar, lo cual podría poner en peligro la “confiabilidad y resistencia de la red eléctrica del país”.Esa frase le sonó familiar a Edelman. La cubierta del memorándum de Murray describía un plan “para ayudar a la sobrevivencia de la industria de carbón de nuestro país, que es esencial para la confiabilidad de la red eléctrica”.Edelman dijo que decidió compartir las fotografías con los medios de comunicación –The Washington Post publicó las imágenes después que lo hizo In These Times– con la esperanza de descarrilar la regla propuesta por Perry.La regla enfrentó la oposición de una sección de grupos ambientales, compañías de energía, defensores del libre mercado y ex reguladores, y la semana pasada, la Comisión de Energía la rechazó.Murray dijo que la reunión con Perry fue primordialmente sobre la necesidad de estudiar la resistencia de la red eléctrica, no para preguntar sobre acciones específicas de la comisión de energía u otros cuerpos del gobierno federal. Broadbent, su vocero, dijo que “una comparación de palabra por palabra” de la norma propuesta y del plan de acción de Murray “revela que sólo tienen dos palabras en común”.El 7 de diciembre un día después de que In These Times publicara las fotografías, y un día antes de que aparecieran en línea en el Washington Post, Edelman dijo que fue llamado por su jefe y le dijo que iba a ser suspendido con derecho a sueldo.La agencia posteriormente se negó a extender su contrato laboral de dos años, el cual finalizó el año pasado, efectivamente quedando despedido a pesar de haber concretado con anterioridad que su contrato sería extendido por otros dos años más, según dijo Edelman.Un oficial de seguridad de la agencia también se rehusó a dejarlo recoger algunas de sus pertenencias personales, según Edelman, incluyendo su laptop y equipo fotográfico. Al día siguiente, un supervisor le dio instrucciones a Edelman en un correo electrónico para que le diera a la agencia los derechos administrativos del archivo de Google Drive, donde él había almacenado las fotos, de acuerdo con una copia del correo electrónico revisada por el Times.Otro colega a parte le advirtió por teléfono que “podemos ir a tu casa y que alguien vea para asegurarnos que tú borres el archivo”. Edelman no grabó la llamada.En una llamada telefónica unos días después, la cual fue grabada, el colega reiteró que Edelman necesitaba transferir la propiedad del archivo. “Le sugiero que lo haga cuanto antes, lo cual probablemente sería conveniente para usted”, según dijo el colega, de acuerdo con la grabación, la cual fue escuchada por el Times.“Usted podrá tener acceso a una computadora”, el colega agregó, “incluso si tiene que acudir a una biblioteca para hacerlo”.Edelman dijo que el departamento aún no le había regresado su laptop. Entre otras cosas que según él dejó debido a lo apresurada que fue su salida: incluyendo un pastel de sus colegas para celebrar su cumpleaños cuando cumplió 35.Edelman contrató a un abogado, John Tye, un ex delator del Departamento de Estado que trabaja en Whistleblower Aid, una firma no lucrativa. Tye defendió la decisión de Edelman de quedarse con las fotos, argumentando que pertenecían “al dominio público” y que no eran secretas, y que habían sido almacenadas en un dispositivo privado en apego a las instrucciones del Departamento de Energía.Al presentar su queja ante el inspector general, Tye dijo que Edelman busca las protecciones que el gobierno federal otorga a los delatores, incluyendo la prohibición de “acciones adversas de contratación laboral y el despido”.Después de que el senador, Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island, se enterara del incidente, su oficina contactó a Edelman, quien también le hizo llegar su queja al senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, quien es un vecino en Washington. Fue Whitehouse quien proporcionó el memorándum aparte de Murray Energy al Times.Los empleados federales no deben ser despedidos de sus trabajos”, dijo Sanders en un comunicado. “El Departamento de Energía debe investigar por qué Edelman fue despedido”.