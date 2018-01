Proyectan insulto de Donald en su hotel

Ciudad de México— Los insultos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó durante una reunión sobre migración en la Casa Blanca fueron proyectados el sábado por la noche en una pared exterior del Hotel Trump International, en el centro de Washington.Las imágenes de un video publicadas en redes sociales muestran la palabra “shithole” acompañada de emoticones de heces proyectados en una pared del hotel, junto a una flecha que apuntaba a la entrada del edificio.De acuerdo con el periódico The Washington Post, las imágenes circularon inicialmente en la cuenta de Twitter de Robin Bell, quien anteriormente proyectó una declaración crítica contra el presidente en el hotel.Bell se ha dado a conocer como un provocador por sus proyecciones, y fue descrito como un columnista editorial de éxito y fugacidad por David Montgomery en 2017, en el diario The Washington Post.La semana pasada durante una reunión sobre migración, el Mandatario estadounidense usó el término “shithole” (hoyo de mierda) para referirse a ciertos países de los cuales la inmigración a gran escala era indeseable, de acuerdo con funcionarios presentes en el encuentro.El insulto ha provocado protestas en la Embajada estadounidense en Sudáfrica y la crítica por parte de varios países, de los cuales incluso algunos han solicitado al presidente Trump que ofrezca disculpas.Trump afirmó ayer que no es racista después de sus polémicos comentarios sobre Haití y los países africanos.El mandatario abordó el asunto en forma breve a su llegada a uno de sus clubs de golf en Florida, donde llegó a cenar acompañado por el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.Cuando se le preguntó su parecer sobre las personas que lo consideran racista, Trump declaró: “No soy racista”.“Soy la persona menos racista que ustedes hayan entrevistado. Puedo asegurárselos”, agregó.

