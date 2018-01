Washington– El exestratega de la Casa Blanca Steve Bannon dejará su cargo como presidente de Breitbart News Network después de su distanciamiento público del presidente Donald Trump.Breitbart anunció hoy que Bannon dejará el cargo como presidente ejecutivo del sitio de noticias conservadoras, menos de una semana después de que se publicaran en un nuevo libro las explosivas críticas de Bannon hacia Trump y su familia.“Estoy orgulloso de lo que el equipo de Breitbart ha conseguido en tan poco tiempo para construir una plataforma noticiosa de clase mundial”, dijo Bannon en declaraciones publicadas en el sitio web de Breitbart.Trump arremetió contra Bannon por los comentarios que hizo en el libro “Fire and Fury: Inside the Trump White House” de Michael Wolff, en el que cuestiona la capacidad del presidente para ocupar el cargo.Tras ello, los asistentes de Trump lo llamaron desleal y deshonroso, y el presidente se refirió en Twitter a su exestratega como “Descuidado Steve”, en aparente referencia a la desaliñada apariencia de Bannon, y declaró que “se volvió loco” cuando fue despedido de la Casa Blanca en agosto pasado.El presidente se mostró furioso por las declaraciones de Bannon, no solo por los insultos sobre su familia, sino también por los aparentes intentos de su ex estratega de quedarse con el crédito de la victoria electoral y del movimiento político de Trump, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca y dos asesores externos que no estaban autorizados a hablar públicamente sobre conversaciones internas.Después de varios días de silencio en medio de las críticas generalizadas de sus excolegas y su principal benefactor, Bannon intentó enmendar la situación. El domingo emitió un comunicado en el que elogió al hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., a quien previamente había acusado de comportamiento traicionero en el libro. Bannon no se disculpó por criticar a la hija y yerno del mandatario, Ivanka Trump y Jared Kushner, con quienes tuvo conflictos dentro de la Casa Blanca. (Zeke Miller y Jonathan Lemire/Associated Press)

