El cerebro de un grupo ruso de spam en Internet había estado en la mira del FBI y finalmente, los agentes tuvieron la oportunidad de atraparlo cuando el hombre programó unas vacaciones en España, informó The New York Times.En abril, a solicitud de la agencia, oficiales españoles arrestaron a Pyotr Y. Levashov, quien está acusado de enviar millones de mensajes con anuncios de pornografía, píldoras y acciones baratas.Sin embargo, las autoridades rusas les puso una trampa, entregando una solicitud de extradición ante las autoridades españolas por un delito que según dijeron, Levashov había cometido en Rusia hace unos años.Actualmente, se encuentra languideciendo en una cárcel española, aunque pronto las autoridades tendrán que decidir a dónde deben extraditarlo: a Estados Unidos o a Rusia.Ésa no es la primera vez que Rusia ha presentado una solicitud de extradición. Aunque parezca inverosímil, la táctica rusa ha impedido en varias instancias que los delincuentes cibernéticos rusos sean deportados a Estados Unidos mientras están detenidos en Europa.La estrategia ha generado sospechas de que las autoridades rusas están más interesadas en descarrillar las investigaciones estadounidenses y posiblemente proteger a los delincuentes que les son útiles que luchar contra los ataques cibernéticos.Tres casos similares están pendientes en cortes de Grecia, España y la República Checa. En dos de los tres, los abogados o parientes de los acusados han dicho que sus casos tienen cierta relación con la investigación sobre la intervención rusa en la elección de Estados Unidos de 2016. Si eso es verdad, no han proporcionado ninguna prueba.Su teoría es que debido a la atmósfera tan cargada políticamente que hay en Estados Unidos debido a la interferencia en la elección, los acusados no tendrían un juicio justo, así que deben ser regresados a Rusia.De acuerdo a los tratados de extradición con los tres países, abogados rusos aseguran que la decisión del lugar a donde deben ser enviados depende del gobierno.Eso plantea la posibilidad de que Estados Unidos no tenga el poder de impedir el regreso a Rusia de un sospechoso que podría ofrecer una valiosa información sobre la intervención de ese país en la elección.La razón por la que los hackers rusos viajan a países que pueden detenerlos bajo las órdenes de extradición de Estados Unidos sigue siendo un misterio. “Una vez que empiezan a recibir dinero, disfrutan de un buen estilo de vida”, comentó John Reid, investigador de alto rango de Spamhaus, un grupo que tiene su sede en Londres y que se dedica a darle seguimiento al spam.Una de las teorías es que acceden a la petición de sus novias, quienes les piden que las lleven a un lugar cálido porque en Rusia hace mucho frío y ellos aceptan.Levashov también argumentó que había una motivación política cuando fue arrestado en Barcelona la primavera pasada, aunque un cargo federal que le fincaron en Connecticut lo acusa de ocho cargos de delitos relacionados con la computación y fraude.En un interrogatorio que le hizo la policía española a María, la esposa de Levashov, dijo que el arresto “estaba relacionado con la elección”.Levashov comentó en una corte española que el caso podría ser visto de una manera política porque había trabajado para Rusia Unida, un partido que apoya al presidente Vladimir V. Putin, y que él es un oficial del ejército que tiene acceso a información clasificada de Rusia.Hace unos años, en un chat en línea entre hackers, utilizando el apodo Peter Severa, Levashov fue más allá y sugirió que se había enlistado en el reclutamiento que había hecho el gobierno ruso desde hace cuatro años, para atraer a estudiantes, profesionales de la computación y criminales a equipos de hackeo del gobierno, que en algunas ocasiones se les conoce como Escuadrones de la Ciencia.También dijo que tenía un nuevo puesto en el Servicio de Seguridad Federal, conocida como FSB, y que lo había asignado a un grupo de hackers que trabajarían para el servicio de seguridad que llamó “un batallón especial para la seguridad de la información”.

